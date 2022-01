Crazy SkySnow Italy Cup: "Weissrunner" Gressoney, tutti i colori della neve!

SKYRUNNING SULLA NEVE

La terza tappa del circuito SkySnow "targato" FISky assegna i titoli tricolori della disciplina più giovane e più "cool" della stagione invernale.

di

Stefano Gatti

Frontale in testa, luci accese e… ramponcini ai piedi! Parafrasando il mantra delle prove moto di Nico Cereghini a Grand Prix, è questo il motto degli atleti che - alle diciotto in punto di sabato 26 febbraio - scenderanno (anzi, saliranno…) in pista a Gressoney-Saint-Jean - ai piedi del Monte Rosa - per WeissRunner Gressoney, seconda tappa del circuito Crazy SkySnow Italy Cup ma soprattutto prova unica di campionato italiano FISky della disciplina per quanto riguarda la specialità "Classic". Il conto alla rovescia è entrato nell’ultimo mese e le iscrizioni sono aperte. Meglio affrettarsi: per motivi logistici e di sicurezza (legati all’emergenza sanitaria), il “sold out” è fissato a quota duecento pettorali.

Weissrunner... Monte Rosa... titolo tricolore e gli azzurri di ritorno... dalla rassegna iridata! Tutti i colori ben disposti sulla "tavolozza" per un appuntamento imperdibile sulle nevi valdostane di Gressoney-Saint-Jean: una location spettacolare per una gara che si preannuncia davvero adrenalinica. Per l’occasione il comprensorio sciistico del Weissmatten - che in passato ha ospitato importanti gare in notturna di sci alpino e di scialpinismo - aprirà le porte ai “corridori del cielo” ed accenderà i riflettori su una serata di sport… per tutti.

Ramponcini ai piedi e frontale in testa, gli atleti si confronteranno nella impegnativa prova "up&down" su uno spettacolare anello innevato da 12 chilometri di sviluppo e 700 metri di dislivello positivo. La salita sarà disegnata lungo la pista illuminata "Leonardo David", dedicata al giovane campione di sci alpino (nativo proprio di Gressoney-Saint-Jean) rimasto per quasi sei anni in stato vegetativo in seguito ad un incidente avvenuto il 3 marzo del 1979 sulla pista statunitense di Lake Placid e scomparso il 26 febbraio del 1985. La Weissrunner andrà quindi in scena esattamente a trentasette anni di distanza dalla morte dello sfortunato "Leo".

Una volta raggiunti i 2022 metri di quota di “Casa Capriata” - dove sarà allestito un punto di ristoro - i concorrenti torneranno a valle lungo la facile pista blu che presenta pendenze molto più fluide e adatte anche ai neofiti della disciplina , che li porterà all’arrivo situato ai 1375 metri di quota di Gressoney-Saint-Jean, presso il campo sportivo, situato a duecento metri dal palazzetto "Sport Haus" che sarà utilizzato come sede per il ritiro pettorali, per la doccia, per il ristoro post gara e per la cerimonia delle premiazioni.

Oltre che prova unica di campionato italiano della disciplina (specialità "Classic", quello "Vertical" andrà in scena ai primi di aprile a Sella Nevea), la SkySnow gressonara (via alle ore 18.00 di sabato 26 febbraio) rappresenta anche la terza delle dei tappe del circuito Crazy SkySnow Italy Cup, scattato in grande stile sabato 22 gennaio sulle nevi del comprensorio sciistico Ponte di Legno-Tonale, con le vittorie degli azzurri Lorenzo Rota Martir e Martina Cumerlato lungo il pendio della pista Paradiso. Successi particolarmente beneauguranti in vista degli imminenti Campionati Mondiali della disciplina, in programma a Sierra Nevada (Spagna) il primo weekend di febbraio. Ai nastri di partenza di WeissRunner Gressoney sono attesi i migliori interpreti nazionali della disciplina (che a fine febbraio saranno appunto reduci dalla rassegna iridata, ma non solo. La prova valdostana rappresenta infatti un interessante banco di prova per i praticanti del trailrunning sui sentieri della montagna estiva, offrendo loro una validissima alternativa allo sci (ed allo scialpinismo in particolare) per poter dare il via alla preparazione.

Dietro le quinte l'amministrazione comunale di Gressoney-Saint-Jean si è dimostrata disponibile e propositiva, trovando l'appoggio della Monterosa Spa (società che gestisce gli impianti di risalita), della Regione Autonoma Valle d'Aosta e di numerosi brand leader del settore come HOKA ONE ONE, NORTEC, KARPOS, ENERVIT e COMPRESSPORT. L’obiettivo è partire con il piede giusto, garantendo un montepremi in denaro per i primi classificati, un ricco pacco gara (t-shirt tecnica, fascetta ufficiale Nortec e buff Karpos) a tutti i concorrenti e premi in natura per le varie categorie. Il tutto con una quota di iscrizione di soli 15 euro. Il programma dell’evento WeissRunner Gressoney prevede anche una Mini SkySnow da due chilometri (con iscrizioni gratuite) dedicata ai ragazzi di età compresa tra gli otto ed i quattordici anni.

Per iscrizioni e maggiori informazioni: www.monterosaww.com/skysnow