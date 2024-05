Corsa e intelligenza artificiale, sintesi possibile di sport e tecnologia

RUNNING TEST

La tecnologia più avanzata e discussa e le sue possibili applicazioni all'attività sportiva in un running test "vista futuro"

© Lago Santo Skyrace Press Office La passione come manifesto e impulso iniziale, lo spirito agonistico come possibile ma non scontata evoluzione della passione stessa, l’intelligenza come trait d’union e sintesi delle prime due componenti, a garanzia di un’esperienza sportiva proiettata in avanti nel tempo, dai benefici prolungati e duraturi. La corsa come attività viaggia su piani paralleli, spesso sovrapponibili e - molto appropriatamente - si dirige verso un traguardo di benessere psicofisico che ha come punto fermo proprio l’intelligenza: quella del singolo e - per essere… al passo con i tempi e sfruttarne le opportunità senza esserne sopraffatti - anche l’intelligenza artificiale. Abbiamo allora approfittato della recente Monte Zerbion Skyrace in Valle d’Aosta per passare dai “massimi sistemi” alla pratica sul campo, dalla filosofia all’azione, provando a mettere al passo l’intelligenza artificiale di Amazfit Active Edge con lo spirito di competizione e con l’eterogeneità del teatro d’operazioni di una prova che spazia dal fondovalle alle creste d’alta quota, passando per foreste e prateria alpina. Ricavandone un’inesperienza positiva che, senza farne una malattia, centra la missione che ci eravamo fissati: sposare passione, agonismo e consapevolezza grazie al potenziale di un dispositivo che può fornire risposte utili all’attività sportiva e alle sue modalità (in gara o semplicemente in allenamento), senza obblighi particolari da parte nostra. Magari anzi dimenticandolo qualche volta a casa o sfoggiandolo come segno di appartenenza alla comunità sportiva (non solo running!) in modalità “city” oppure ancora più semplicemente “lifestyle”.

© Monte Zerbion Skyrace Press Office

È il gesto più popolare, all’inizio alla fine di una gara o di un allenamento, in gabbia di partenza o appena fuori dalla porta di casa, sulla linea d’arrivo oppure “traguardo immaginario (ma non troppo) del rientro alla propria abitazione: premere il tasto di avvio attività dello sportwatch allacciato al proprio polso e poi bloccarlo: qualche decina di minuti dopo, a volte un’ora, a volte magari quattro o cinque. Lo facciamo senza pensarci, quasi un riflesso condizionato, al tempo stesso un’azione che molti runners compiono per dare un senso, un “dopo” e un riscontro in prospettiva alla propria passione. Amazift Active Edge è una delle ultime novità del mercato in questo senso.

© Amazfit Press Office

Lanciato in Italia all’inizio della primavera e già certificato come vincitore di iF Design Award 2024, il nuovo sportwatch di Amazfit appartiene alla linea di orologi moderni orientati al lifestyle ed è pensato per gli individui dinamici (compresi gli esploratori urbani!) che desiderano monitorare la propria salute e godere dei benefici pratici dell'Intelligenza Artificiale. Insomma, un accessorio in grado per design e struttura di soddisfare le esigenze degli appassionati di avventura, resistenza e condizioni meteorologiche in continua evoluzione. Non stiamo quindi trattando l'argomento limitatamente alla corsa nelle sue varie sfaccettature (pista, strada, trail,sky e ultrarunning), anche se questa rimane la nostra modalità privilegiata.

Active Edge propone un range di opzioni da cento quadranti disponibili, alcuni dei quali personalizzabili. A differenza di molti modelli presenti attualmente sul mercato, l’ultimo nato della linea dispone di quattro tasti anziché due, uno dei suoi punti di forza sta nel rapporto qualità-prezzo e (per quanto riguarda l'Italia) si distingue per il suo design a due colori: grigio scuro (Midnight Pulse) e verde chiaro (Mint Green).

© Stramilano Press Office

Uno smartwatch robusto ed efficiente

Dotato di una batteria da 370 mAh, Active Edge garantisce un'autonomia che - in combinazione con un processore efficiente - gli consente di funzionare con una singola carica per un massimo di sedici giorni, superando la durata standard di due settimane sul mercato. Attivando la modalità risparmio energetico, può però arrivare fino a ventiquattro giorni. Anche con GPS attivato Active Edge offre prestazioni impressionanti: come la geolocalizzazione continua per una durata massima di venti ore. Lo sportwatch ha una resistenza all'acqua superiore, con uno standard di 10 ATM, (fino al doppio della media), consentendo immersioni a maggiori profondità senza comprometterne la struttura. È inoltre resistente agli urti, alle temperature estreme e può essere indossato durante attività come escursioni in montagna e ciclismo su terreni accidentati. Offre inoltre una vasta gamma di allenamenti, con oltre 130 modalità sportive adatte a ogni tipo di attività.

© Trail del Ciapà Press Office

Active Edge è stato progettato in modo tale che gli utenti decidano come vogliono allenarsi. Se preferiscono esercitarsi secondo il proprio programma, possono utilizzare appositi templates. I piani vengono creati nell'applicazione Zepp e inviati rapidamente ad Amazfit Active Edge. Diversamente, è disponibile la soluzione alternativa Zepp Coach: un allenatore di intelligenza artificiale che crea piani di allenamento (aggiornati su base settimanale) in base agli obiettivi, alle caratteristiche fisiche e al livello di allenamento dell'utente. Dopo aver completato la sessione, si riceve un rapporto completo che mostra gli effetti dell'esercizio aerobico e anaerobico, il livello di fatica o sovraccarico, nonché il tempo necessario per una completa rigenerazione. I calcoli vengono eseguiti utilizzando avanzati algoritmi Peak Beat. Ad esercizio completato, nell’app Zepp si ha la possibilità di ottenere una mappa dettagliata che illustra i muscoli attivati durante l'allenamento. Due colori aggiuntivi informano su quale gruppo muscolare è stato attivato e a quale livello di intensità.

© Amazfit Press Office

Allenamenti alla portata di tutti con l’AI

Seguendo l'esempio delle precedenti serie Amazfit (Cheetah, Balance e Active), Active Edge sfrutta ampiamente le possibilità offerete dall'Intelligenza Artificiale. La comunicazione con Zepp Coach ad esempio avviene tramite una chatbot che utilizza la tecnologia Large Language Model (LLM), consentendo conversazioni fluide e naturali nella lingua dell'utilizzatore del dispositivo. La chatbot è disponibile come parte dell'abbonamento a pagamento Zepp Fitness Membership. Il modello LLM è anche utilizzato nel servizio Zepp Aura (pure disponibile tramite abbonamento a pagamento) che regola i suoni in tempo reale, per facilitare il sonno o il relax basandosi sui dati biometrici dello smartwatch. L’utente riceve un rapporto completo sulla qualità del sonno, con quattro indicatori che determinano il rischio per la salute. Amazfit Active Edge monitora costantemente i parametri vitali, tra cui frequenza cardiaca, livello di stress, qualità del sonno e saturazione del sangue.