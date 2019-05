Corsa e allenamento: così si sconfigge l'effetto noia e si cresce divertendosi

03/05/2019

Anche se avete cominciato a correre da poco, il rischio noia è già dietro l’angolo . Sì perché, soprattutto agli inizi, si tende a svolgere sempre le stesse esercitazioni. A volte, però, è necessario inventarsi qualcosa di nuovo , per condire l’inevitabile fatica con un po’ di divertimento, sotto forma di stimoli differenti. Al limite anche una piccola pazzia, come copiare l’allenamento di quelli bravi e provare a rifarlo , o almeno a eseguire qualcosa che un po’ assomigli a quell’uscita. Vediamo insieme qualche possibile esempio.

Rifinitura anche senza gara

Ogni tanto sentiamo gli amici runner più esperti parlare di lavori di rifinitura. Si tratta degli allenamenti che i corridori consolidati effettuano mediamente due settimane prima di una gara. Il loro ruolo è quello dell’ultimo ripasso prima di un esame: non ci salva se prima non abbiamo studiato, ma può in qualche modo mettere le cose a posto e trasmetterci tranquillità. In genere nella rifinitura si utilizzano i ritmi gara, ci si allena cioè con un tempo al chilometro uguale a quello che si cercherà di mantenere nella competizione che stiamo per disputare.