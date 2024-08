Corsa dei 5 Laghi: ecotrail di fine estate tra sport, storia e natura

TRAILRUNNING

Campagna iscrizioni in pieno svolgimento per il classico evento sui rilievi morenici alle porte della Valle d'Aosta

© Corsa dei 5 Laghi Ufficio Stampa C’è la “Corsa dei Cinque Quattromila” (la recente Sierre-Zinal) e poi c’è la Corsa dei 5 Laghi! E se la prima ha raggiunto sabato 10 agosto scorso il traguardo della 51esima edizione, il conto alla rovescia verso il mezzo secolo è ormai agli sgoccioli per la seconda, la cui 47esima edizione è in programma domenica 8 settembre. Okay, il paragone è oggettivamente azzardato ma gli organizzatori della Corsa dei 5 Laghi possono andare giustamente orgogliosi della loro creatura e della sua storia. Organizzata dal Gruppo Sportivo AVIS Ivrea, insieme all’Associazione La Compagnia dei 5 Laghi, la “Corsa” è un EcoTrail dallo sviluppo di 25 chilometri su fondo misto (asfalto, sterrato, boschi e porfido) con 450 metri di dislivello complessivo ben distribuiti lungo una traccia-gara che ha origine e conclusione nel centro storico di Ivrea, dopo aver attraversato il Parco dei 5 Laghi che - con più di 500 chilometri quadrati di superficie - garantisce salvaguardia e fruizione (sportiva, in questo caso particolare) di uno dei rilievi morenici meglio conservati al mondo. Montalto Dora, Borgofranco d’Ivrea, Chiaverano e Cascinette d’Ivrea sono gli altri comuni toccati dalla manifestazione.

Contemporaneamente alla prova-clou svolgerà la settima edizione della Corsa dei 2 Laghi (in versione competitiva e non), su un tracciato di 11 chilometri e poco meno di 200 metri di dislivello positivo, in prevalenza su asfalto ma con tratti sterrati e il suggestivo passaggio finale boschivo sul Monte Stella di Ivrea comuni alla 5 Laghi. Entrambe le gare hanno carattere competitivo e sono approvate FIDAL e UISP. Molte sono le novità previste. Nel ricco pacco-gara anche un capo tecnico CRAZY per i finisher della 5 Laghi, a fine prova il ricco pasta party finale e un “terzo tempo” con DJ Set per tutti i partecipanti e l’estrazione di moltissimi premi a sorteggio offerti dagli sponsor della manifestazione. Confermata anche quest’anno la Camminata Sociale di cinque chilometri (organizzata insieme ad AVIS, AIDO, ADOD, CRI, AIRC), il cui ricavato andrà in beneficenza: lo scorso anno era stata raccolta e donata all’Ospedale di Ivrea la somma di 2000 euro.

Dopo il successo dello scorso anno (quota mille partecipanti sfiorata) la manifestazione è ulteriormente cresciuta e quest’anno la “Corsa” è anche: prova unica del Campionato Regionale FIDAL Piemonte di Trail Corto (individuale e di società), prova conclusiva del Trofeo Eco Regione Piemonte e del Circuito UISP Together Trails, nonché gara qualificante UTMB 20K.

La starting list allinea già alcuni nomi di primo piano a livello nazionale. In campo maschile hanno dato la loro adesione i vincitori delle edizioni più recenti. Da Xavier Chevrier (primo al traguardo nel 2019) a Marco Mazzon (sul gradino più alto nel 2022), da Stefano Velatta (2021) a Marco Moletto, vincitore dodici mesi fa. Attenzione anche (soprattutto, viene da dire) all’emergente Nicola Francesco che domenica 8 settembre farà il suo esordio nella Corsa dei 5 Laghi.

Per quanto riguarda invece gara-donne, a sfidare l’azzurra Chiara Giovando (campionessa in carica) proveranno la quotatissima Margherita De Giuli (che è alla sua prima partecipazione ad Ivrea) e due altre beniamine di casa: le “local” Sara Borello di Atletica canavesana (vincitrice dodici mesi fa della 2Laghi entry level) e Anna Caporusso del GS AVIS Ivrea, a podio nelle due ultime edizioni.

CAMPAGNA ISCRIZIONI

È possibile iscriversi on-line sul portale specializzato Wedosport oppure presso i negozi:

DIREZIONE DEL BENESSERE - Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO)

GYMMY VILLAGE – Via Martiri d'Italia, 16 - 10014 Caluso (TO)

GYMMY SPORT – P.zza Balla, 11 - 10015 Ivrea (TO) - 0125 425 300

38 PARALLELO SUD - C.so Nigra 41 - 10015 Ivrea (TO) - 0125 193 1381

TECHNOSPORT - Frazione Plan Felinaz, 19 - Charvensod (AO) - 0165 32829

RUN Atletica&Podismo - Corso Raffaello, 29 – TORINO

CA’ Sport Mizuno - Corso Torino, 77 - Rivarolo Canavese (TO)

INFORMAZIONI PRATICHE

Il Centro Gara sarà allestito nella storica location di Piazza Ottinetti e sarà aperto nei seguenti orari:

Sabato 7 settembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per ritiro pettorali/pacchi gara e iscrizioni o domenica 8 settembre dalle ore 07.00 alle ore 08.00 per ultime iscrizioni e ritiro dei pettorali/pacchi gara (fino alle ore 08.30). Partenze separate per le diverse gare a partire dalle ore 09.00 e arrivi dalle 10.00 a seguire sempre in Piazza Ottinetti, con successivo pasta party aperto a tutti e gestito dalla Pro Loco di Cascinette.

Il servizio fotografico sarà a cura di RACEPHOTO con riconoscimento facciale su www.endupix.net

CONTATTI UTILI

Tel : 347/2109929

Whatsapp 348/8289453

E-mail: info@corsa5laghi.it

Web: https://www.corsa5laghi.it/