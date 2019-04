Corri e sostieni "I Maratonabili" col Run Happy Tour

22/04/2019

Torna Run Happy Tour e torna, quest'anno, anche nel segno della solidarietà. Corsa e divertimento, secondo la filosofia Brooks, più impegno e vicinanza: l'evento che unisce i runner di tutta Italia (e che ad ogni appuntamento permetterà ai partecipanti di testare i nuovi prodotti del brand statunitense), quest’anno farà infatti vivere l'esperienza anche a 5 atleti speciali dell’associazione “I Maratonabili”. Caterina, Margherita, Raffaele, Alessandro e Linda: ognuno di loro sarà special guest in una città del tour e per ogni runner che parteciperà alle diverse tappe verrà donato 1 euro, con l’obiettivo di sostenere l’associazione per l’acquisto e la manutenzione delle speciali carrozzine che servono ai ragazzi disabili per partecipare alle gare insieme al loro gruppo di accompagnatori.



E allora non resta che iscriversi: l’evento è gratuito e aperto a tutti, basta registrarsi sul sito https://www.brooksrunning.com/it_it/brooks-run-happy-tour/, selezionare la tappa a cui si desidera partecipare e scegliere la scarpa da corsa che si vuole testare. Ma dove correre? Presto detto, ecco il calendario:



• 4 maggio: Padova - Prato della Valle

• 11 maggio: Roma - Stadio Terme di Caracalla

• 18 maggio: Milano - Campo XXV aprile

• 8 giugno: Bari - Piazzale del ferrarese

• 6 luglio: Viareggio