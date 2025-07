Volley, Mondiali U19 femminile: Italia esce contro Usa ai quarti

Italia eliminata dalla rassegna iridata. La nazionale under 19 femminile non trova la settima vittoria in altrettante partite ai Campionati del Mondo di categoria, in corso di svolgimento tra Serbia e Croazia, ed esce ai quarti di finale. Alla SD Dvorana Gradski VRT Small Hall di Osijek (Croazia) le ragazze di Roberta Maioli si arrendono, dopo una partita giocata ad altissimi livelli, al tie-break 2-3 (29-31, 25-23, 25-21, 28-30, 8-15) agli USA. Top scorer dell'incontro la statunitense Spears, autrice di 24 punti, seguita dall'azzurrina Stella Caruso (20).