Correre sulla neve a… trazione integrale: con i micro ramponi sui sentieri delle Alpi  

TRAILRUNNING SULLA NEVE

Cinque tappe in due mesi per il circuito di corse sulla neve con i ramponcini ai piedi che torna dopo due inverni di sosta obbligata.

di

STEFANO GATTI

Dopo le feste, si va in bianco! Ma no, cos’avete capito? Non stiamo parlando di dieta post eccessi natalizi e dintorni, nemmeno del tradizionale festival del bianco (appunto) dei primi giorni di gennaio. Torna in scena, sperando nella… collaborazione di un inverno fin qui parecchio anomalo, la Nortec Winter Trail Running Cup. Cinque appuntamenti sulle montagne di Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Tracciati di gara spettacolari, ricchi premi, atleti di alto livello, il popolo del trail running a fare da cornice e passione organizzativa da vendere.

Novità dell'anno appena iniziato, l’ingresso tra i sostenitori del progetto di un’altra eccellenza del mondo outdoor. Ad affiancare Nortec - brand leader nella produzione di micro ramponi per la corsa sui sentieri innevati - nell’organizzazione e nel patrocinio del circuito, ci sarà SCARPA, azienda di Asolo specializzata nella produzione di calzature da montagna.

Come nel 2019, edizione più recente del circuito invernale, anche quest’anno ad ogni tappa del calendario sarà associato un testimonial, un atleta di riferimento che sarà volto ed immagine della gara. Il primo a scendere in campo sarà il lariano Emanuele Manzi, tutor della prova inaugurale in programma ad Aprica (Sondrio) sabato 15 gennaio. La prova, denominata Baradello Vertical Light Trail avrà uno sviluppo di cinque chilometri ed un dislivello positivo di 800 metri. Si rimane in Valtellina - spostandosi però sul versante retico - per Teglio Sunset Winter Run, per una prova da undici chilometri di sviluppo e 520 di dislivello che - sabato 12 febbraio - sarà impreziosita dalla presenza del sei volte iridato della corsa in montagna Marco De Gasperi.

Attesa dimezzata per la terza prova che - sabato 26 febbraio - si svolgerà ai piedi della Grigna Meridionale (Lecco). La Snow Run Resinelli (quattordici chilometri e 650 metri D+) sarà proposta dal padrone di casa Daniel Antonioli. Esaurite le gare su Alpi e Prealpi della Lombardia, Nortec Winter Trail Running Cup powered by SCARPA si sposta in Veneto: per l’esattezza all’ombra delle Tre Cime di Lavaredo dove - sabato 5 marzo - si calzano i ramponcini in occasione di Misurina Winter Run, patrocinata da un altro “local hero”: Ivano Molin. Aumentano distanza e salite: diciassette chilometri ed 800 metri D+ per la tappa più impegnativa del calendario, che sarà oltretutto valida come prima prova di Campionato Nazionale CSEN. Sull’inverno delle corse sulla neve il sipario calerà (ormai all’affacciarsi della primavera) sabato 19 marzo con la Tarvisio Winter Trail da quindici chilometri e 780 metri di dislivello positivo che riveste il ruolo di finale di campionato nazionale CSEN, che sarà associata al due volte iridato di skyrunning Tadei Pivk. Con l’unica prova in Friuli-Venezia Giulia, il circuito terminerà la propria corsa verso nordest ed un calendario che - a conti fatti-– avrà a quel punto totalizzato una distanza di 62 chilometri ed un dislivello positivo di oltre 3500 metri.

Restando nel campo dei numeri, il montepremi complessivo del circuito ammonta a 13mila euro: seimila dei quali dedicati Campionato Nazionale CSEN che si assegnerà - come anticipato - con classifica “combinata” Misurina-Tarvisio e settemila ripartiti nelle classifiche delle singole tappe. Attenzione ai big, ma anche ad ogni singolo concorrente, con pacco gara di livello ed un ricco pasta party allestito ad ogni evento. Non verrà stilata una classifica del circuito, ma coloro che prenderanno parte ad almeno tre prove, riceveranno un paio di SCARPA Ribelle Run del valore commerciale di 149 euro. La consegna del riconoscimento verrà fatta al termine della gara conclusiva di Tarvisio, che sarà quindi tappa a partecipazione obbligatoria.

Nortec Winter Trail Running Cup punta intanto a crescere ancora, anche a livello internazionale, superando cioè lo spartiacque alpino. Per il 2023 è previsto l’inserimento di altre due tappe in Austria e in Francia. L'obiettivo di Nortec e SCARPA è quello di promuovere un running invernale di qualità: da qui la scelta di organizzazioni di consolidata esperienza e locations di sicuro appeal per atleti ed appassionati della disciplina.