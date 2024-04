Correre di più, più lontano: NNormal Tomir 2.0, le manda Kilian

NOVITÀ TRAILRUNNING

Il fenomeno catalano si divide tra impegni agonistici e attività imprenditoriale ma sempre all'insegna dell'impegno ambientale

© NNormal Press Office Viaggia sempre sul filo della cresta, Kilian Jornet: in equilibrio tra una carriera sportiva lunghissima e straordinaria e la sua relativamente recente attività imprenditoriale, secondo una convivenza possibile che - grazie a classe ed esperienza - mette ancora nel mirino qualche exploit sportivo di altissimo livello e le affianca il ruolo di businessman con il suo brand Normal. Tratto comune ad entrambi i rami operativi: una visione etica per lui irrinunciabile. Tutto questo a passo di corsa, ma non necessariamente con l’assillo del cronometro. Il più recente esempio in questo senso è il lancio della nuova Tomir 2.0 by NNormal, molto significativamente avvenuto alla fine dell’inverno e allo sbocciare di una stagione di corse in natura che - per quanto riguarda KJ - prevede selezionati appuntamenti agonistici e un progetto personale ancora in larga parte segreto.

© NNormal Press Office

TOMIR 2.0: LE MANDA KILIAN

Brand di calzature rivolte agli appassionati di sport e outdoor fondato da Kilian insieme a Camper nell’autunno del 2022, NNormal ha introdotto alla fine dell’inverno Tomir 2.0: un modello molto atteso, studiato e sviluppato per rispondere alle esigenze della sua sempre più ampia community di appassionati e sviluppato dall’azienda partendo proprio dai preziosi feedback ricevuti dai praticanti della corsa in natura più attenti e consapevoli. Tomir 2.0 presenta diverse migliorie per quanto riguarda durata, design e ammortizzazione, per accompagnare i runners in tutte le loro avventure off road, dagli allenamenti alle sfide agonistiche più impegnative.

© NNormal Press Office

ZEGAMA-AIZKORRI, SIERRE-ZINAL E POI…

Se con le superprestazionali Kjerag, Kilian Jornet si era ispirato all’omonima montagna della Norvegia (la sua seconda patria), oltretutto utilizzandone lo stesso modello per le sue straordinarie performances di due anni fa, con la versione 2.0 della più protettiva Tomir il fenomeno catalan-scandinavo (appunto) ha reso omaggio alle origini di NNormal: il Puig Tomir è infatti una montagna di 1103 metri nel nord dell’Isola di Palma de Mallorca.

© NNormal Press Office

Tutto insomma ancora e sempre nel solco della dicotomia virtuosa tra Sud e Nord dell’Europa, tra professionismo agonistico e iniziativa imprenditoriale, tra dimensione agonistica al massimo livello e attenzione al futuro del pianeta. Tra presente e futuro insomma: non solo e non tanto con l’intenzione di reinventarsi ma con la missione di sfruttare la propria esperienza sportiva e il proprio carisma, per evolvere una carriera straordinaria nel senso di un business attento anche al rispetto di principi etici irrinunciabili. Senza ancora voler appendere le scarpe da trail al classico chiodo.

© NNormal Press Office

Dopo il ritorno alle origini dello scorso autunno con la traversata dei Pirenei (al rientro da un infortunio che ha cancellato la sua stagione agonistica), il trentaseienne Kilian è infatti atteso da un calendario selezionatissimo ai cui antipodi spiccano le perle di Zegama-Aizkorri (domenica 26 maggio) e Sierre-Zinal (sabato 10 agosto), separate da alcune gare in Scandinavia all’insegna della continuità, distribuite nei mesi di giugno, luglio e agosto. Nella "Corsa dei Cinque Quattromila" del Canton Vallese King Kilian punta a mettere a segno la decima vittoria, per fare pari con la doppia cifra raggiunta due anni fa superclassico basco della primavera. Ad incorniciare la sua stagione sarà invece un nuovo progetto personale di lunga gittata (sul quale Kilian non ha ancora scoperto le carte) alla fine della prossima estate.

© NNormal Press Office

DURATA, RESISTENZA, PERFORMANCE

Se Kjerag è il modello più adatto alla competizione, Tomir 2.0 in un certo senso la precede e la completa come scarpa da allenamento. Una "combo" e virtuosa. Le novità di Tomir 2.0 “muovono” idealmente dalla scelta dei materiali impiegati nella sua composizione, volti a garantire una minore usura e quindi lunga durata della calzatura, elemento imprescindibile per il brand e anzi parte integrante del suo DNA. Ammortizzazione e design sono altri focus su cui Nnormal si è concentrata: il primo con l’utilizzo di una particolare mescola di Eva iniettata, il secondo con la costante ricerca di un look innovativo, sfociata un modello dal look distintivo e accattivante. Ancora più in profondità, Tomir presenta una base più ampia e una geometria della suola leggermente modificata. Una cucitura a 360° tra tomaia e intersuola conferisce maggiore robustezza e durata, caratteristiche sulle quali NNormal punta per orientare la scelta finale dei propri utenti.

“Con il lancio di Tomir 2.0 abbiamo voluto migliorare tre aspetti chiave per noi e per la nostra community: un lavoro che ha impegnato a fondo il nostro team di sviluppo prodotto per oltre un anno. Lanciamo nuovi prodotti solo quando abbiamo migliorato gli aspetti chiave della calzatura, perché per noi è importante riuscire a rispondere alle richieste dei nostri runners”. (Sito Luis Salas, CEO di NNormal)

© NNormal Press Office

PIÙ RESISTENTE CHE MAI

Una delle peculiarità della nuova Tomir 2.0 di NNormal è la presenza di un filo di nylon ad alta resistenza cucito completamente intorno all'intersuola. Questo dettaglio aumenta la durata della scarpa e ne impedisce anche la delaminazione, a garanzia di minore usura e di conseguenza di un ciclo di vita più lungo rispetto alla versione precedente, nel solco dell’impegno del brand nel rispetto dell’ambiente. Il materiale della tomaia è ora costituito da un resistente monofilamento di poliestere combinato con un filo di TPE, per un'eccezionale resistenza all'abrasione. Questa miscela di materiali, oltre ad aumentarne la resistenza, assicura alla Tomir 2.0 anche leggerezza e traspirabilità.

© NNormal Press Office

CORRERE DI PIÙ, PIÙ LONTANO

In risposta alle richieste della community, in particolare di chi pratica corsa su lunghe distanze, NNormal ha prestato particolare attenzione alla geometria della suola della Tomir 2.0. L’obiettivo è stato quello di rendere naturale e fluida la transizione, riducendo impatti e fatica durante il gesto sportivo. Allo scopo di migliorare stabilità e impatto è stata realizzata una suola più ampia nella parte mediale e posteriore, mentre la parte anteriore presenta uno scoop rialzato di qualche millimetro per velocizzare la transizione.

© NNormal Press Office

ANCORA PIÙ ENERGIA

Grazie all’iniezione di HO2 sull’EVA, la schiuma EExpure offre alla Tomir 2.0 ammortizzazione e reattività decisamente superiori al modello precedente, aspetto molto importante in quanto consente di aumenta l'efficienza energetica durante la corsa, offrendo una sensazione di minore sforzo. Questo materiale composito e altamente resiliente ha inoltre un peso ridotto rispetto ai materiali convenzionali, a favore di una risposta straordinaria ad ogni passo.

© NNormal Press Office

TOMIR 2.0, DICONO DI LEI

Tomir 2.0 è la scarpa scelta da atleti di primissimo piano e dalla spiccata personalità, come gli ambassador NNormal: tra di loro il fortissimo marocchino Elhousine Elazzaoui, la svedese Emelie Forsberg (compagna di vita di Kilian e madre dei loro figli) e lo statunitense Dakota Jones. Trentaquattro anni il prossimo mese di dicembre, il trailrunner originario del Wyoming chiuse al secondo posto (all’età di vent’anni!) la famigerata Hardrock Hundred Mile Endurance Run e fin da allora (2011) ha mantenuto un alto standard di rendimento, che lo ha tra l’altro portato a vincere la Transvulcania al debutto nel 2012 (Kilian terzo!) ed a fare il bis lo scorso nel 2023 a undici anni di distanza.

© NNormal Press Office

Un personaggio ma soprattutto un atleta perfettamente allineato con la mission di NNormal e del suo capofila: sia per quanto riguarda gli aspetti sportivi della sua attività, sia per quanto riguarda quelli etici. DJ è come Kilian imprenditore di se stesso, titolare di Footprints Running, una community che svolge running camps durante i quali vengono portate avanti iniziative eco-friendly che coinvolgono soprattutto le nuove generazioni:

“Il cambiamento climatico e le questioni ambientali sono estremamente importanti: ho dedicato la mia vita a queste tematiche. Questo però non significa che debba smettere di fare ciò che amo e in particolare di correre. Tomir 2.0 è la migliore scarpa che abbia mai provato. È versatile, morbida e reattiva. Chi la indossa noterà una sensazione di morbidezza e l’ottimo appoggio del piede, ideale per ottenerre il massimo comfort, specialmente durante le corse più lunghe”.

© NNormal Press Office

NNORMAL E TOMIR: ONLINE, OUTDOOR, OVUNQUE

Disponibile in quattro colori (nero, beige, bianco e verde), Tomir 2.0 è in vendita al prezzo suggerito al pubblico di 160,00 euro sia sulla pagina web www.nnormal.com e nei negozi specializzati.

Per maggiori informazioni: https://www.nnormal.com/it_IT

NNormal è un marchio di sport e outdoor nato tra le coste di Maiorca e i fiordi della Norvegia. I suoi prodotti riflettono la filosofia condivisa da Camper e Kilian Jornet, i due fondatori: sostenibilità e prestazioni per ispirare le persone a godere e rispettare la natura. Questa missione prende forma attraverso attrezzature senza tempo, funzionali, performanti e costruite per durare nel tempo. Tutte le attrezzature NNormal sono progettate a Maiorca e testate in Norvegia, un'unione simboleggiata e riassunta nel nome del marchio (Nor-way+ Mal-lorca).