Correre 422 volte i 100 metri in 17 secondi: ecco cosa significa abbattere il Muro delle 2 ore!

D'accordo le lepri. D'accordo il raggio laser proiettato sull'asfalto a dettare il ritmo. D'accordo pure l'appoggio del pubblico e le perfette condizioni meteorologiche. E mettiamoci pure scarpe e indumenti ipertecnologici e un sistema di integrazione-idratazione studiato, accertato E sperimentato. Ma poi c'è un uomo, un uomo solo, che deve fare l'impresa e correre 42,195 km in meno di due ore. Ma cosa significa questo per Eliud Kipchoge? Significa che ogni singolo km dovrà essere percorso in 2' 50"! Chi ha familiarità con la corsa di lunga distanza sa (o per lo meno immagina, perché per un amatore è nella pratica un tempo proibitivo) cosa questo significa, per chi ne ha meno forse fa più impressione pensare che il maratoneta keniano in buona sostanza dovrà ripetere per 422 volte consecutive i 100 metri in 17 secondi!