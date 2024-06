Corre, salta, solleva: Lucia Di Rienzo oltre ogni ostacolo nella Spartan Race di Andorra

OBSTACLE RUNNING

La trentasettenne atleta di Tivoli punta al bis mondiale il prossimo mesi di dicembre negli Emirati Arabi Uniti

Quando "ultra" non è abbastanza si può sempre attivare la modalità "Spartan"! È quanto ha fatto la runner multitasking laziale Lucia Di Rienzo che il secondo fine settimana di giugno ha brillato tra le donne la prova più lunga del programma di Andorra Spartan Trifecta Weekend, la cui fiche tecnica corrispondeva a 51 chilometri di sviluppo lineare, con quattromila metri di dislivello positivo da superare e una sessantina di ostacoli disseminati lungo l'itinerario. Sport e gioco, in un certo senso: un gioco molto serio che abbina e deve far collimare forza fisica e lucidità mentale e che ha permesso alla trentasettenne Lucia di arrampicarsi (tanto per restare in tema) fino alla quarantasettesima casella di una classifica generale nella quale svetta la vittoria assoluta dell'italiano Luca Pescollderungg.

Fino all'ultimo ostacolo e poi... oltre, anzi ultra! Prima donna nella categoria 35-39 anni e seconda in quella Elite alle spalle della norvegese Eirin Loberg (35esima overall,14 in totale le donne che hanno portato a termine la missione), Di Rienzo ha chiuso la sua prova "pirenaica" in dieci ore, 30 minuti e 41 secondi, stando quindi "comodamente" nel primo terzo di un ranking da 153 "spartani" capaci di completare la distanza e il menu ostacolistico per così dire "pluriportata", che prevedeva prove all'insegna della forza fisica e di quella di volontà come trasportare sacchi di sabbia oppure l’attraversamento di corsi d'acqua e il superamento di ostacoli di vario genere, con tanto di penalità aggiunte (pesi) ad ogni ostacolo fallito.

Archiviata con successo la prova andorrana, ambientata nel Parc del Prat Gran di Encamp (Pirenei Orientali), prossimo appuntamento per Lucia quello del primo fine settimana di luglio a Morzine (sulle Alpi della Francia), valido per le qualificazioni al Mondiale di fine anno ad Abu Dhabi, "venue" nella quale a fine 2022 Di Rienzo ha conquistato il titolo iridato Spartan pee la sua categoria d'età.Nel mezzo, il Campionato Italiano di fine estate a Misano Adriatico. Insomma, un tour de force non solo per modo di dire!