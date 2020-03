Coronavirus, allenarsi all'aperto è possibile ma a queste condizioni

Allenarsi da soli all'aperto, rispettando le distanze di sicurezza, è possibile. Nell'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è infatti stabilito che "lo sport e le attività motorie svolte negli spazi aperti sono ammessi nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. In ogni caso bisogna evitare assembramenti". Insomma, se proprio volete, correte da soli! Detto questo, al di là delle prescrizioni e dei divieti di legge che riguardano altre situazioni, si tratta di una questione di buon senso: la raccomandazione è quella di evitare sforzi eccessivi, per non mettere a rischio in alcun modo la propria integrità fisica, e limitare il più possibile gli spostamenti. Val bene insomma una modesta (e, ribadiamo, solitaria!) attività motoria, ma per contrastare la diffusione del Covid-19 anche un semplice e sano lavoro "casalingo" può essere utilissimo per mantenersi in forma e trovare un importante sollievo psicologico.

Possono sembrare consigli al limite della banalità, ma così in fondo non è. Un'ora al giorno di stretching, di esercizi a corpo libero e di rafforzamento muscolare possono essere estremamente salutari anche per la mente, non solo per il fisico. Insomma, anche se non avete un tapis roulant, la possibilità di allenarsi in casa non manca. E se proprio volete, lo ripetiamo, allenarsi all'aperto è sempre possibile ma rispettando rigidamente le direttive governative.