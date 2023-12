Coppia scudetto: WeissRunner Gressoney e Monte Rosa Walserwaeg, il 2024 è già qui

SKYSNOW E TRAILRUNNING

I due classici appuntamenti dell'alta Valle del Lys hanno nel 2024 validità tricolore FISky

© Stefano Jeantet Quello ormai alle porte sarà un anno all’insegna della corsa in natura nella Valle di Gressoney. WeissRunner e Monte Rosa Walserwaeg saranno nel 2024 prove uniche di Campionato italiano FISky (Federazione Italiana Skyrunning), rispettivamente nelle specialità skysnow e skymarathon. In entrambi i casi la campagna iscrizioni è aperta, con quote invariate rispetto al passato e montepremi di prim’ordine. Ancora all’insegna della conferma a trecentosessanta gradi, due manifestazioni con la medesima location, spettacolo assicurato. Non mancheranno però alcune significative novità. Entrambe alla terza edizione nel 2024, WeissRunner e Monte Rosa Walserwaeg - ideate da ASD Outdoor With Us, che annovera tra le proprie fila il recordman del Tor des Géants Franco Collé e l’azzurra di skyrunning Giuditta Turini - si danno come “mission” la promozione e la valorizzazione del patrimonio sentieristico di una delle tre valli (quella del Lys) che hanno per testata il versante sud del Monte Rosa.

© Stefano Jeantet

WeissRunner

Riflettori puntati sulle piste del Weissmatten sabato 3 febbraio per decretare il Campione italiano di Skysnow, la corsa con i ramponcini su sentieri innevati e ghiacciati. Dopo il grande successo delle prime due edizioni, gli atleti torneranno a Gressoney per godersi una serata di sport in una location unica nel suo genere: la pista Leo David.

© Stefano Jeantet

I top runners proveranno a battere il record di Nadir Maguet e Martina Cumerlato per strappare un biglietto per i Campionati Mondiali di specialità in programma nel mese di marzo. Per tutti, pacco-gara con t-shirt tecnica e poi - chiuso l’impegno sportivo e rigenerati da una doccia caldissima - via libera alla grande festa finale: pasta party e birra Menabrea. L’intero pacchetto al prezzo di venti euro.

Per iscrizioni e informazioni: https://www.monterosaww.com/skysnow

© Stefano Jeantet

Monte Rosa Walserwaeg

Uno degli appuntamenti trail più belli dell’estate torna il weekend di sabato 6 e domenica 7 luglio con tre proposte in gradi di accontentare ogni tipologia di trairunner. Confermata la gara principe da 90 chilometri che tocca punti mitici e di rara bellezza della Valle del Lys, cosiccome le sue due sorelle minori: quella intermedia da 45 chilometri (valida come Campionato italiano di Skymarathon by FISky) e la prova “entry level” 15 chilometri. Tutte e tre le gare sono in programma nella giornata di sabato 6 luglio.

© Francesco Bergamaschi

Spazio ai più giovani domenica 7 con la prova di Coppa Italia giovani di skyrunning. Ricco montepremi da diecimila euro, pacco gara all’altezza del carattere dell’evento e quote iscrizioni che rimangono invariate per il terzo anno consecutivo. Tutti i percorsi sono certificati ITRA e validi per l'assegnazione dell'UTMB index.

Per iscrizioni e informazioni: https://www.monterosaww.com