Connessioni outdoor a Montebelluna, scatta l'ora dei Vibram Connecytion Days

In Piazza dall’Armi tornerà il Vibram Innovation Mobile Lab, il truck itinerante presente alle più importanti competizioni sportive, dando la possibilità di testare in prima persona le migliori mescole e tecnologie firmate Vibram, senza dimenticare l’importante tematica della responsabilità ambientale. Le calzature potranno essere risuolate con Vibram Zegatrac, suola best in class per il trailrunning che combina in un unico prodotto il grip ottimale della mescola Vibram Megagrip, ideale per affrontare superfici sconnesse bagnate e asciutte, e la leggerezza di Vibram Litebase, tecnologia che permette di ridurre il peso della suola fino al 30% tramite la riduzione del fondo gomma del 50% senza intaccarne le performance. Per l’approach il focus sarà l’iconica mescola Vibram Megagrip; per le calzature da MTB verrà proposta la suola Merengue EVO dotata di mescola XS Ride in grado di bilanciare in modo ottimale le prestazioni di grip superiore (tipiche delle mescole da arrampicata) con la durata, offrendo un prolungamento e una costanza delle performance ben oltre le aspettative.