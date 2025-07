Tour de France, Evenepoel al via: "Obiettivo vincere una tappa e fare bene"

Terzo classificato in classifica generale e vincitore della maglia bianca lo scorso anno, Remco Evenepoel torna al Tour de France alla guida della Soudal Quick-Step. Sarà la sua sesta partecipazione a un Grande Giro e il venticinquenne belga, il primo in oltre quarant'anni ad aver concluso il Tour de France sul podio, è entusiasta in vista di questa nuova sfida. "È il mio secondo Tour de France e non vedo l'ora della Grand Depart, che non sarà lontana dal Belgio. Penso sia ovvio che punto a una buona classifica generale, ma la cosa più importante sarà non perdere tempo nella prima metà della corsa, che si preannuncia molto nervosa, con molte insidie e strade insidiose. Proprio come l'anno scorso, voglio vincere una tappa e fare una buona classifica generale, affrontando la corsa un giorno alla volta", ha dichiarato il due volte campione olimpico. Per il campione europeo Tim Merlier questa sarà la sua prima presenza alla Grande Boucle dal 2021, e il velocista belga partirà con un totale di dieci vittorie all'attivo dall'inizio della stagione. La squadra della Soudal Quick-Step includerà anche Mattia Cattaneo, Pascal Eenkhoorn, il campione tedesco a cronometro Maximilian Schachmann, Ilan Van Wilder e i debuttanti al Tour de France Valentin Paret-Peintre e Bert Van Lerberghe.