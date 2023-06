Comodi, leggeri, funzionali e belli: prova superata per i nuovi occhiali Adidas Eyewear

© adidas

Svolgono bene il loro mestiere: questa la cosa più importante. E per farlo significa che: 1- le lenti assicurano un'ottima visibilità e una altrettanto buona protezione, 2- la montatura è leggera (43 grammi), 3- le prese d'aria (nove) consentono una costante ventilazione, garantiscono freschezza ed evitano fastidiosi appannamenti, 4- gli inserti antiscivolo e i naselli regolabili assicurano stabilità e proteggono da screpolature e arrossamenti (naso e orecchie). In più, fattore non certo secondario, il design è accattivante. Insomma, gli occhiali da sole SP0075 di Adidas Eyewear della nuova collezione Adidas Sport sono comodi, funzionali ma anche belli. Corsa su strada, trail, escursioni montane, bici: tutti test superati. Utile infine la possibilità di cambiare le lenti (facilmente) a seconda delle condizioni di luce (essenziale quando si pedala).