Basket: Alfredo Iannetti nuovo team manager giovanili di Trento

Alfredo Iannetti è il nuovo team manager delle giovanili di Dolomiti Energia Trentino. Iannetti è nato a Pesaro il 20 ottobre 1991 e ha mosso i primi passi nel mondo della pallacanestro con la Victoria Libertas Pesaro. Entrato nel club a 21 anni come assistente allenatore, è rimasto all'interno della società pesarese per 13 stagioni, ricoprendo diversi ruoli. Nel 2020 è stato nominato responsabile organizzativo del settore giovanile, per poi diventare team manager della prima squadra, impegnata nel campionato di Serie A2, nella stagione 2024-2025. "Alfredo ha voluto essere parte del nostro programma - ha detto Marco Crespi, direttore di Dolomiti Energia basketball academy -. Siamo orgogliosi che una persona così appassionata e un professionista con già qualificate esperienze abbia il desiderio di diventare un motore del progetto giovanile di Aquila Basket. Un ulteriore passo in avanti per la nostra academy".