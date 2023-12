Cinque volte TOR: debutta nel 2024 il TOR100–Cervino-Monte Bianco

TRAILRUNNING

Il classico appuntamento sulle Alte Vie valdostane completa la propria proposta con una prova di grande richiamo

© Zzam! Agency/Alessandro Dini Dal Cervino al Monte Bianco... non stop, almeno si spera! Due tra le montagne più maestose della catena alpina (la più alta e la più riconoscibile), conosciute in tutto il mondo per la capacità di fare da cerniera tra popoli e territori e per la grande offerta di attività outdoor, sono ora ancora più unite e "collegate" grazie al trailrunning. Nasce infatti TOR100–Cervino-Monte Bianco, la nuova sfida del TORX®️. La neonata prova si aggiunge quindi a TOR450–Tor des Glaciers, TOR330–Tor des Géants®, TOR130–Tot Dret e TOR30–Passage au Malatrà, completando la proposta della grande manifestazione sportiva che il prossimo anno andrà in scena nella settimana da venerdì 6 a domenica 15 settembre 2024 a Courmayeur e in tutta la Valle d’Aosta.

Il TOR100–Cervino-Monte Bianco prenderà il via mercoledì 11 settembre alle ventuno in punto da Breuil-Cervinia e si concluderà, dopo un tempo massimo di quaranta ore, al Jardin de l’Ange di Courmayeur, punto di arrivo di tutte le gare del TORX®. La nuova distanza - cento chilometri di sviluppo con 8000 metri di dislivello - si preannuncia un impegnativo terreno di scontro per forti ultrarunners internazionali.

Come per TOR450, TOR130 e TOR30, le iscrizioni apriranno venerdì 1. marzo a mezzogiorno e si chiuderanno alla mezzanotte di venerdì 15 marzo. Trattandosi di una prima edizione, i pettorali disponibili sono limitati a duecentocinquanta. Anche il TOR100–Cervino-Monte Bianco fa parte della TORX® eXperience e mette quindi a disposizione 50 PAX per l’edizione 2025 del classico Tor des Géants da 33 chilometri sulle Alte vie 2 e 1 della Valle d’Aosta.

Vale anche la pena ricordare che - agli antipodi (o quasi) della prossima estate rispetto all’evento TORX® - Courmayeur sarà il cuore pulsante di un altro appuntamento by VDA Trailers. Stiamo naturalmente parlando di GTC Gran Trail Courmayeur Mont-Blanc, in programma nel fine settimana centrale del mese di luglio: da venerdì 12 a domenica 14, in buona sostanza due mesi prima del Tor des Géants e articolato su tre distanze: la prova clou GTC100 da 7900 metri D+, quella intermedia GTC55 (3800 metri D+) e la prova d’ingresso GTC30 da 2000 metri di dislivello positivo.