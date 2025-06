Cinque giorni una estate: Lavaredo Ultra Trail, il mondo a Cortina

Non solo Courtney. Dagli Stati Uniti arriva a Cortina Anton Krupika, un’icona del trail running internazionale, un volto che ha cambiato per sempre il modo di intendere la corsa in montagna. Krupika sarà protagonista del talk serale in programma venerdì alle 20:30 in Piazza Dibona. Classe 1983, statunitense appunto, due volte vincitore della Leadville 100, vincitore della LUT nel 2014 e volto storico di La Sportiva, Krupicka è conosciuto in tutto il mondo per il suo stile essenziale, la barba lunga, le scarpe minimali e la capacità di trasformare ogni uscita in montagna in un atto di esplorazione personale. Anton è anche un atleta che ha attraversato momenti difficili: infortuni, pause, cambi di prospettiva. Oggi corre, pedala, arrampica, e continua ad ispirare migliaia di sportivi con la sua visione autentica e profonda della relazione tra corpo, natura e libertà. Nel talk si parlerà di sport e filosofia, di scelte personali e sostenibilità, di passato e futuro del trailrunning. Un’occasione unica per ascoltare dal vivo un atleta che è molto più di un trailrunner: è un simbolo, una voce fuori dal coro, un esploratore del movimento.