Milano-Cortina, pattinaggio: Chen non difenderà l'oro di Pechino

09 Ago 2025 - 23:47

All'Olimpiade di Milano-Cortina 2026 non parteciperà il campione statunitense di pattinaggio artistico Nathan Chen, oro individuale ai Giochi di Pechino e tre volte campione del mondo (2018, 2019 e 2021). In un'intervista al Los Angeles Times, il 26enne Chen ha dichiarato di preferire proseguire negli studi in medicina piuttosto che tornare alle competizioni. "Voglio capire qual è l'approccio migliore per me - ha dichiarato al quotidiano - e francamente, a questo punto della mia vita, ho già ottenuto abbastanza nel pattinaggio per essere soddisfatto della mia carriera". Chen si è laureato all'Università di Yale l'anno scorso e ha intenzione di continuare la sua formazione medica in cardiologia e oncologia. "Essere un medico significa aiutare le persone, e questa è una cosa che non ho potuto sperimentare come atleta", ha aggiunto.

