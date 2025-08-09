Lazio, Zaccagni: "Siamo sulla strada giusta, Cancellieri maturato"

"Abbiamo fatto una buonissima gara sotto l'aspetto tecnico e tattico, siamo contenti. Siamo sulla strada giusta, il nostro obiettivo è essere compatti in campo, ripartire e fare male. Stiamo lavorando bene in settimana e oggi si è visto. Vogliamo tenere la squadra corta e palleggiare per trovare la via del gol". Sono queste le parole del capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, ai canali del club dopo la vittoria in amichevole sul Burnley. Poi, parlando di Cancellieri, autore del gol vittoria,ammette come "lo abbiamo visto tutti maturato, sia caratterialmente sia sotto l'aspetto tecnico tattico, siamo contenti di lui. Il rigore? Volevo calciarlo centrale e alzare la palla, ma va bene lo stesso", conclude Zaccagni.