Taranto eliminato: invasione e aggressione dei tifosi

Follia a Massafra: dopo l'eliminazione del Taranto dai play off per accedere alla Serie D, alcuni ultras hanno fatto invasione di campo, con l'intento di aggredire i propri giocatori. Sul campo neutro di Massafra, il Gladiator si è imposto 2-1 in rimonta e ha conquistato l'accesso alla categoria superiore grazie al gol decisivo arrivato al quinto minuto di recupero. Tra i tifosi del Taranto è scoppiata la rabbia, con un fitto lancio di oggetti contro la squadra. La situazione è precipitat...