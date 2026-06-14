Taranto eliminato: invasione e aggressione dei tifosi

Follia a Massafra: dopo l'eliminazione del Taranto dai play off per accedere alla Serie D, alcuni ultras hanno fatto invasione di campo, con l'intento di aggredire i propri giocatori. Sul campo neutro di Massafra, il Gladiator si è imposto 2-1 in rimonta e ha conquistato l'accesso alla categoria superiore grazie al gol decisivo arrivato al quinto minuto di recupero. Tra i tifosi del Taranto è scoppiata la rabbia, con un fitto lancio di oggetti contro la squadra. La situazione è precipitat...

14 Giu 2026 - 20:49
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