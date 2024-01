By night e by FISky, con i Mondiali in testa: Crazy SkySnow Italy Cup al via da Sauze d'Oulx

SKYSNOW

Dopo l'esordio piemontese il circuito federale fa rotta verso la seconda tappa alla Weissrunner di Gressoney

© Wild Emotions La stagione invernale dello skyrunning by FISky (Federazione Italiana Skyrunning) è scattata sabato 27 gennaio con Sauze SkySnow Race, prova in notturna sulle piste del Comprensorio sciistico della Vialattea, primo importante banco di prova per i tanti atleti di calibro nazionale e internazionale, presenti al via in gran numero. Ad imporsi nella seconda edizone della gara che ha dato il via al circuito CRAZY SkySnow Italy Cup sono stati il beniamino di casa Gianluca Ghiano (Santiano Dante ASD/BROOKS Trail Runners) e l’esperta Corinna Ghirardi (Skyrunning Adventure ASD). Per Gianluca si è trattato del bis della vittoria di un anno fa, mentre la skyrunner lombarda succede nell’albo d’oro di Sauze Skysnow Race alla piemontese Giulia Pol (GS Orecchiella Garfagnana ASD) che questa volta deve accontentarsi del gradino più basso del podio preceduta sul traguardo anche dall’altra azzurra Chiara Giovando di Pegarun ASD.

© Wild Emotions

Partito sotto il cielo stellato di Sauze d’Oulx con i favori del pronostico, Ghiano ha tenuto fede alle aspettative della vigilia con una prova all’insegna del carattere, chiudendo la prova con il tempo di 49 minuti e 19 secondi. Alle sue spalle Benjamin Allouche Benjamin e Aitor Ajuria Elkorobarrutia. Il francese ha accusato sulla linea d’arrivo un ritardo inferiore al minuto (46 secondi). Più pesante il ritardo del basco, terzo a tre minuti e 33 secondi da Ghiano. Forte verticalista in forze alla squadra azzurra, Matteo Lora (Skyrunning Adventure ASD) ha completato la top five di giornata, chiudendo la sua prova con un distacco di cinque minuti e 15 secondi, dietro anche a Fabio Martinat (Piossasco Trailrunners/GSP 80) quarto con il finishing time di 54 minuti e 10 secondi. Il giovane runner indipendente Pietro Alvise Besostri Grimaldi Di Bellino si è imposto nella categoria Youth, oltretutto scalando la classifica generale fin quasi alla top ten (dodicesima posizione).

© Wild Emotions

Podio ad altissimo tasso di qualità in gara-donne: la pluricampionessa Corinna Ghirardi (Skyrunning Adventure ASD) ha battuto le compagne di nazionale piemontesi Chiara Giovando (Pegarun ASD) e Giulia Pol (GS Orecchiella Garfagnana ASD), superando di soli ventisette minuti l’ora di gara e raggiungendo la top ten della classifica generale (decima). Corinna ha staccando di un minuto e 31 secondi Giovando e di due minuti e 13 secondi Pol. Quattordicesima casella del ranking assoluto per Chiara, diciassettesima per Giulia. A completare la top five femminile in quest’ordine Benedetta Broggi (Sport Project VCO) E Luisa Rocchia di APD Pont-Saint-Martin, separate tra loro da sette soli secondi, rispettivamente a due minuti e 50 secondi e a due e 57 dalla vincitrice.

© Wild Emotions

A fine evento, grande soddisfazione da parte di Gianluca Logozzo, presidente di Piossasco Trail Runners ASD. Lo sforzo organizzativo è stato ampiamente premiato dagli esiti di una splendida serata di sport sotto alle stelle nel suggestivo scenario del comprensorio sciistico della Vialattea: numeri in decisa crescita e partecipazione internazionale per la Sauze SkySnow Race, che si conferma evento di sport e di animazione territoriale di assoluto rilievo per le valli alpine piemontesi.

© Wild Emotions

Grazie alle rispettive affermazioni nella prima delle tre gare in programma nel calendario di CRAZY SkySnow Italy Cup, Gianluca Ghiano (campione italiano di SkySnow in carica) e Corinna Ghirardi affrontano ovviamente da leaders l’imminente appuntamento con la Weissrunner sulla pista intitolata a Leonardo David, nel comprensorio di Weissmatten a Gressoney, in programma (anche in questo caso nel format “by night”) sabato 3 febbraio. Il circuito federale di corsa sui sentieri innevata lascerà poi l’arco alpino per la tappa di SkySnow Schia Monte Caio, in programma sabato 17 febbraio sull’Appennino Emiliano, in provincia di Parma.

© Wild Emotions

Tornando al debutto stagionale, oltre ad assegnare punti per la Coppa Italia, Sauze SkySnow Race era prova valida per le selezioni degli atleti nazionali in vista del Campionato Mondiale SkySnow 2024 che si svolgerà a Tarvisio nel mese di marzo: venerdì 8 marzo Vertical Monte Lussari assegnerà il titolo iridato per la specialità only-up, mentre quello Classic sarà in palio sabato 9 nel Monte Mangart Winter Trail.