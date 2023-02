Business as usual: Minoggio e Conti senza rivali nella Schia Monte Caio SkySnow 

SKYSNOW

Le due stelle azzurre a bersaglio nella prova d’esordio di CRAZY SkySnow Italy Cup by FISky

© FISky Firme d’autore su Schia Monte Caio Skysnow, tappa d’esordio di Crazy SkySnow Italy Cup, il circuito invernale proposto da FISky. Nella piccola località di sport invernali dell’Appennino Tosco-Emiliano (in provincia di Parma) è andata in scena una prova dalla partecipazione tutt’altro che sterminata ma di alto livello qualitativo. Ad aggiudicarsi la vittoria nella prova clou dell’evento sono stati il campione del mondo in carica SkyUltra Cristian Minoggio e la rientrante Fabiola Conti che guardano tutti dall’alto del primo gradino del podio, magari con vista sulle rimanenti tre tappe del prestigioso circuito federale.

Per Minoggio il successo nella prova “tricolore” FISky da 10 chilometri e ottocento metri di sviluppo lineare è arrivato al termine di una performance da 55 minuti e 53 secondi. Il toprunner piemontese ha staccato di due minuti e 28 secondi Matteo Lora e di due minuti e 52 secondi Alessio Vorti. I portacolori di Skyrunning Adventure e Atletica Manara sono stati gli unici (con lo stesso Minoggio) in grado di portare a termine la missione sotto l’ora di gara. A completare la top five in quest’ordine Fabio Caselli e Matteo Romagnoli (Mugello Outdoor).

Al rientro agonistico dopo un periodo lontana dalle gare, la milanese e valdostana d’adozione Fabiola Conti ha fatto valere la propria classe tra le donne, chiudendo la prova da 800 metri di dislivello positivo in un’ora, nove minuti e 34 secondi (settima della classifica assoluta), con un vantaggio di tre minuti e 24 secondi di vantaggio su Elisa Pallini e di quattro e 35 su Cristina Germozzi, entrambe portacolori di ASD Pegarun, che hanno comunque occupato le ultime due caselle della top ten assoluta (trentuno in totale i finisher).

Organizzato da Skyrunning Adventure ASD e Montecaio Srl in collaborazione con Associazione Pro Schia-Monte Caio APS, l’evento è stato scelto da Roberto Mattioli, CT della Nazionale Italiana Skyrunning e Vice Presidente FISky, per osservare all’opera alcuni atleti azzurri ed altri che potenzialmente lo diventeranno a breve. Ecco il suo commento in proposito a fine giornata:

“Il livello dei concorrenti era alto ed è stato confermato dai tempi dei top runners al traguardo. L’evento si è svolto in condizioni ottimali: sia dal punto di vista meteorologico sia per quanto riguarda il tracciato, il cui manto nevoso è stato preventivamente battuto dai 'gatti', come mi hanno riportato gli stessi concorrenti. Sono molto contento innanzitutto di aver visto un Minoggio in ottima forma già ad inizio anno. Eccellente prestazione anche quella del secondo classificato Matteo Lora: sta confermando le promesse e, anche se non ne fa ancora parte, ha ottime possibilità di entrare nei ranghi della Nazionale. Mi ha stupito positivamente anche Tommaso Romagnoli, giovane toscano lui pure molto promettente. Non sono state da meno le ragazze. Splendida prova di Fabiola Conti innanzitutto. Cristina Germozzi ha raggiunto il terzo gradino del podio: anche per lei c’è aria di Nazionale. Al di là delle classifiche di giornata, ribadisco che ciò che più mi ha impressionato sono però stati riscontri cronometrici. Sono molto contento”.

Nella prova d’ingresso da sei chilometri e 200 metri (380 D+) risultato a sorpresa, per non dire del tutto inconsueto. Isabella Morlini (Team Reggio) e Roberto Zamboni (Vengo Li ASD) si sono laureati campioni Regionali ma è stata lei ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio di Schia Monte Caio con il tempo di 36 minuti e 18 secondi, mentre lui è salito sul terzo (finishing time di 43 minuti e 47), preceduto da Valeria Poltronieri (41 minuti e tre secondi).

Archiviata la prova d’apertura, Crazy SkySnow Italy Cup sale adesso di livello (e di quota) lasciando lo scenario appenninico per abbracciare l’arco alpino e in modo specifico quello valdostano e piemontese. Prossima tappa la Weissrunner di Gressoney-Saint-Jean, in programma nel tardo pomeriggio di sabato 18 febbraio. Dopo il passaggio intorno alla boa di metà stagione, girone di ritorno dal punto di vista di calendario quasi… in fotocopia con quello d’andata: sabato 4 marzo edizione d’esordio di Sauze Snow Run, sabato 18 marzo gran finale con l’altrettanto inedita Luse SkySnow Vertical sopra Domodossola, dove si assegnerà in prova unica il titolo tricolore SkySnow Vertical. Quello della disciplina SkySnow Classic sarà invece stato assegnato “by night” esattemente un mese prima lungo il pendio della pista “Leo David” nel comprensorio gressonaro di Weissmatten.