Paolini vola in semifinale agli Internazionali d'Italia

Jasmine Paolini ha raggiunto le semifinali degli Internazionali d'Italia al termine di un match combattutissimo con Diana Shnaider. La tennista toscana ha rimontato vincendo per 6-7 6-4 6-2. Nel penultimo atto del torneo in corso al Foro Italico affronterà la vincente della sfida tra l'ucraina Elina Svitolina e l'americana Stearns. La numero 6 del tabellone ha parlato a caldo ai microfoni di Sky Sport ringraziando anche il maltempo: "Ero nervosissima, per fortuna ha piovuto 5 minuti. Mi sono uno un attimo rilassata, ho detto proviamoci. Lei mi ha dato qualche istruzione tattica e ha funzionato, ma tutto il team mi ha aiutato e piano piano ho ritrovato la lucidità". La numero 1 d'Italia ha provato a spiegarsi quello che non ha funzionato nella prima parte del match: "Un calo di attenzione, un po' di dubbi man mano che andava avanti. Ero partita bene con le idee chiare, poi un po' di confusione ma sono rimasta lì, lucida e ho portato a casa la partita".