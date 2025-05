Giro d'Italia: la Polizia di Stato si prepara a scortare la carovana rosa

In 5 tappe del giro saranno premiati gli operatori della Specialità, nell'ambito della 14^ edizione degli "Eroi della Sicurezza", il riconoscimento di Autostrade per l'Italia S.p.A, dedicato a coloro che si sono distinti per dedizione e professionalità nelle attività di soccorso e nei compiti istituzionali. Con il Giro d'Italia ripartono le premiazioni degli "Eroi della Sicurezza", iniziativa in collaborazione tra Polizia di Stato e Autostrade per l'Italia, nata nel 2012 per valorizzare l'operato degli agenti e degli addetti autostradali che quotidianamente presidiano la viabilità sulle arterie ad alto scorrimento lungo il Paese. Prima della partenza della quarta tappa, Alberobello - Lecce, il Direttore di Tronco di Bari Alessandro Quaranta ha premiato l'Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Francesco D'Angelo e l'Agente della Polizia di Stato Francesco Iebba, per aver prestato soccorso all'autista di un'autovettura in fiamme. Il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Puglia Luca Speranza, invece, ha assegnato un riconoscimento agli addetti alla Viabilità del Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia, Massimo Minnielli e Mario Scardino per aver segnalato al traffico in maniera tempestiva la presenza di un mezzo fermo in corsia di marcia. Nel corso delle diverse tappe del Giro, il palco delle premiazioni sportive ospiterà 27 Eroi della Sicurezza. In particolare, 12 operatori della Polizia Stradale, con cui ASPI quotidianamente lavora in stretta collaborazione per garantire la sicurezza degli utenti in viaggio sulle autostrade. La Polizia Stradale, contestualmente, assegnerà un riconoscimento a 15 operatori del Gruppo Autostrade per l'Italia che hanno dimostrato una forte dedizione al proprio lavoro, mettendo a servizio degli utenti competenze e impegno che vanno oltre le proprie mansioni quotidiane.