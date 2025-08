Leclerc in pole a Budapest, beffate le McLaren!

La seconda metà della griglia si apre con la sesta fila composta da Oliver Bearman con la Haas powered by Ferrari e da un incredulo e affranto Lewis Hamilton (nove volte in pole a Budapest...) con la seconda Ferrari. Settima fila per Carlos Sainz (Williams) e per Franco Colapinto (Alpine) che riesce finalmente a fare meglio del proprio compagno di squadra Gasly. Non trova ancora l'uscita dal tunnel Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) che affianca Yuki Tsunoda (Red Bull, primo escluso al taglio del Q1) in ottava fila. Sulla nona i due connazionali (nonché compagni di squadra) Pierre Gasly con la Alpine ed Esteban Ocon (Haas-Ferrari). Muoveranno dal fondo Nico Hulkenberg (Sauber) in questa occasione molto lontano dal proprio compagno di squadra Bortoleto e Alexander Albon con la Williams, lui pure in ombra rispetto al suo team mate Sainz.