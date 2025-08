Leclerc: "La mia pole più inaspettata". Hamilton: "Forse il problema sono io..."

"Oggi non ci capisco niente, non capisco più niente della Formula Uno. Tutte le qualifiche sono state estremamente difficili. È stato difficile arrivare nel Q3, dove poi però le condizioni sono cambiate. Sapevo di dover fare un giro pulito, ma non mi aspettavo di lottare per la pole position, pensavo di lottare per il quarto o il quinto tempo.Si sentiva parecchio il cambio di condizioni, che ha cambiato tutto. È una delle mie migliori pole position, sicuramente la più inattesa. È un giro di cui posso essere contento.Non ho parole! Ringrazio il team perché le novità introdotte in Belgio stanno funzionando. Ora si può sognare. Certo, ho ventisette poles al mio attivo e... solo otto vittorie, quindi non diamo nulla per scontato. La partenza e la curva uno saranno il momento chiave, ma farò di tutto per mantenere il primo posto. È una buona posizione di partenza. A Spa-Francorchamps era meglio P2, qui va bene così!Poi questo dovrebbe renderci la vita meno difficile".