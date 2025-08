Giulio Ciccone ha vinto per distacco la 44/a edizione della 'Clasica' di San Sebastiàn, o 'Klasikoa' in basco (tradizionale appuntamento World Tour di inizio agosto), a 18 anni di distanza dall'ultimo successo italiano in questa prova, con Leonardo Bertagnolli. Al secondo posto si è piazzato lo svizzero Jan Christen, ultimo a resistere al forcing di Ciccone.