Inter, Sommer: “Chivu diverso da Inzaghi nel comunicare”. Carlos Augusto: “Qui per vincere”

“Quella contro il Monterrey non è stata un’ottima partita per noi - dice Pavard - abbiamo sofferto il caldo di Pasadena. Ripartire dopo la sconfitta in Champions League è sicuramente difficile, ma adesso dobbiamo solo pensare alla prossima partita. Ci stiamo allenando bene e dobbiamo vincere. Con il nuovo allenatore sta andando tutto bene, faremo il possibile per ottenere i tre punti. Affrontiamo una buona squadra, sono ordinati tatticamente e servirà un’ottima partita per vincere. Inzaghi? Lo ringrazio, mi ha fatto crescere come giocatore ma il calcio è questo, si viene e si va”. Del cambio di allenatore ha parlato anche Yann Sommer: “Chivu è un allenatore diverso, sono cambiate tantissime cose: è diversa la comunicazione, anche sul campo ci sono differenze. Con la difesa a zona cambia un po’, ma è qualcosa di nuovo. Fa anche bene cambiare qualcosa, diventa una nuova sfida. Siamo alla fine di una lunghissima stagione, non è il momento migliore per cambiare qualcosa. Quando inizieremo la nuova stagione sarà importante fare una bella preparazione. Dovremo essere forti anche negli ultimi 20 minuti, è uno dei nostri obiettivi”. Infine Carlos Augusto ha fatto il punto sull’approccio di Cristian Chivu e sull’importanza della partita di domani: “Abbiamo due partite da giocare meglio e da vincere, non importa come. Abbiamo visto la partita dell’Urawa contro il River, corrono molto e dovremo tenere alta la concentrazione, ma noi siamo qui per vincere. Stiamo lavorando da poco con mister Chivu, ma è un grande allenatore che aiuta tutti. Servirà tempo, ma so che la prossima stagione faremo grandi cose. Ci sarà da lavorare su tanti aspetti, dobbiamo imparare dai nostri errori. Luis Henrique? Sono felice del suo arrivo, è molto bravo e ha lavorato con De Zerbi, quindi conosce un po’ di italiano e questo rende più facile il suo inserimento”.