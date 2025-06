Alto gradimento: scatta l'ora di K2 Valtellina Extreme Vertical Race

"K2 Valtellina Extreme Vertical Race rappresenta per Talamona non solo un motivo di grande orgoglio, ma anche un’importante occasione di crescita culturale e ambientale per tutta la nostra comunità. Grazie all’instancabile impegno dell’associazione K2, questa manifestazione sportiva di altissimo livello si è consolidata negli anni, diventando un punto di riferimento per gli appassionati di montagna e per chi crede nel valore educativo dello sport. In particolare, stiamo costruendo, attraverso una proficua collaborazione con il nostro plesso scolastico, un percorso didattico da sviluppare lungo tutto l’anno. L’obiettivo è far vivere ai bambini la bellezza del nostro territorio, insegnare loro a comprenderne il valore e, soprattutto, a rispettare l’ambiente che li circonda. Non si tratta solo di sport, ma di un vero e proprio progetto formativo che mette al centro il legame tra comunità, natura ed educazione alla sostenibilità. A nome dell'Amministrazione Comunale di Talamona ringrazio tutti gli organizzatori e i volontari che, con passione e dedizione, rendono possibile ogni anno questa manifestazione e contribuiscono a trasmettere alle nuove generazioni un profondo senso di appartenenza e responsabilità verso il nostro straordinario patrimonio naturale".