Campionato italiano a staffetta: doppio titolo per la Recastello a Casnigo

A chiudere la prova dei verde(nero) per La Recastello è stato Isacco Costa: “L’obiettivo era portare a casa il titolo, che ci mancava da molti anni. I miei compagni hanno corso alla grande, io ho cercato di allungare subito per poi gestire. Nella discesa finale ho evitato di rischiare per non compromettere il risultato. Mi ripetevo in continuazione: non farti male, non farti male! Peccato per l’assenza della squadra di Valli Bergamasche al completo. a causa dell'assenza per infortunio di Cesare Maestri e Xavier Chevrier. Sarebbe stata una sfida ancora più spettacolare”.