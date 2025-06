F1re Monza e Monza21 scaldano i motori: semaforo verde a fine settembre

Sabato 27 settembre, alle ore diciannove in punto semaforo verde per F1RE, la gara ciclistica notturna che per un intero giro di orologio vedrà centinaia di atleti sfidarsi lungo i 5 cinque chilometri e 793 metri del leggendario tracciato monzese. Si correrà fino all’alba, in un’atmosfera surreale fatta di luci, silenzi e spirito di squadra. I partecipanti potranno competere individualmente o in squadra formate da due, quattro oppure otto elementi. F1RE non è solo performance e resistenza: è anche solidarietà.