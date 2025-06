Abodi: “Arbitri come agenti di pubblica sicurezza”. Zappi: “Grande gioia”

Il Ministro Abodi ha poi parlato del commissario per gli stadi: “Ne ho parlato molto, ma non ci sarà ancora nel decreto discusso oggi. Abbiamo ritenuto prendere ancora qualche altro giorno di approfondimento, ci saranno novità su questo argomento durante la riconversione del decreto. Sboarina come commissario? È un esperto qualificato che sta lavorando con me, ma non rientra nella rosa dei nomi tra cui sceglieremo il commissario stadi”. Entusiasmo per la norma sugli arbitri arriva dall’AIA, con il presidente Zappi che parla di “una grande gioia ed emozione per l’approvazione di questa legge storica. La tutela degli arbitri finalmente entra nel codice penale ed è il frutto di mesi di lavoro e incontri. Abbiamo portato all’attenzione politica e mediatica un’emergenza sociale. Ringrazio il Ministro Abodi, il Governo e tutti coloro che, da tutti gli schieramenti, hanno sostenuto questa battaglia di civiltà. La violenza andrà combattuta anche con misure culturali e progetti formativi che l’AIA sicuramente metterà in campo”.