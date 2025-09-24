Logo SportMediaset
Running
TRAILRUNNING

Brooks Cascadia Elite: così nuova e già vincente

Innovazione e performance nella più recente versione dello storico modello per il trailrunning competitivo by Brooks

di Stefano Gatti
24 Set 2025 - 16:39
© Brooks Running Press Office

© Brooks Running Press Office

In occasione dell’Ultra Trail du Mont-Blanc di fine agosto, la "settimana santa" del trail, Brooks Running ha presentato in super anteprima Cascadia Elite, la nuova scarpa da trail pensata per gli atleti che puntano al podio nelle competizioni più impegnative. Non poteva esserci location più appropriata per il lancio della più recente versione di un modello che ha contribuito a scrivere la storia della disciplina. Cascadia Elite combina tecnologie d’avanguardia per offrire velocità, stabilità e trazione su qualsiasi terreno e sarà disponibile dal primo giorno di marzo del 2026: una data che i trailrunners più ambiziosi e preparati (anche tra gli amatori) faranno meglio a segnarsi subito in agenda.

© Brooks Running Press Office

© Brooks Running Press Office

Cascadia Elite introduce per la prima volta nel trailrunning Brooks la schiuma DNA Gold 100% PEBA, abbinata alla nuova piastra Pebax SpeedVault+ Trail infusa di carbonio, capace di garantire propulsione, controllo e fluidità sulle lunghe distanze.

Realizzata con tecnologia MATRYX®engineered woven con fibre in Kevlar, la tomaia assicura una calzata leggera, resistente e dinamicamente stabile, mentre i filati con rivestimento in PU offrono un effetto idrorepellente per ridurre peso e umidità. La suola in Vibram Megagrip Elite offre grip eccezionale su superfici asciutte e bagnate, garantendo aderenza e sicurezza anche nei tratti più tecnici.

© Brooks Running Press Office

© Brooks Running Press Office

Già testata e portata in gara dagli atleti Brooks, Cascadia Elite ha contribuito nella sua prima stagione alla conquista di undici vittorie e di un numero quasi triplo (ventisei) di presenze sul podio di alcune tra i più importanti eventi a livello internazionale. Tra i risultati più significativi spiccano il terzo posto dell’italiano Daniel Pattis alla Zegama-Aizkorri (terza delle otto tappe della regular season di Golden Trail World Series) e le prestazioni di Luke Grenfell Shaw, Chris Myers e Andi Rieder nella CCC (Courmayeur-Champex-Chamonix), la 100K di UTMB 2025.

© Brooks Running Press Office

© Brooks Running Press Office

Brooks Running vende scarpe, abbigliamento, reggiseni e accessori per la corsa in più di cinquanta Paesi in tutto il mondo. Lo scopo di Brooks è quello di ispirare tutte le persone a seguire il proprio percorso verso una versione migliore di loro stesse, creando i migliori prodotti, strumenti ed esperienze. Fondata nel 1914, Brooks è una società sussidiaria di Berkshire Hathaway Inc. e ha sede a Seattle.

Visita https://www.brooksrunning.com/ per maggiori informazioni o seguici sui social @brooksrunningit.

© Brooks Running Press Office

© Brooks Running Press Office

trailrunning
brooks
cascadia
elite
nuova

