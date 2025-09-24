Brooks Cascadia Elite: così nuova e già vincente

In occasione dell’Ultra Trail du Mont-Blanc di fine agosto, la "settimana santa" del trail, Brooks Running ha presentato in super anteprima Cascadia Elite, la nuova scarpa da trail pensata per gli atleti che puntano al podio nelle competizioni più impegnative. Non poteva esserci location più appropriata per il lancio della più recente versione di un modello che ha contribuito a scrivere la storia della disciplina. Cascadia Elite combina tecnologie d’avanguardia per offrire velocità, stabilità e trazione su qualsiasi terreno e sarà disponibile dal primo giorno di marzo del 2026: una data che i trailrunners più ambiziosi e preparati (anche tra gli amatori) faranno meglio a segnarsi subito in agenda.