Mercato

Liverpool, primo contratto da professionista per Ngumoha

25 Set 2025 - 23:34

Rio Ngumoha, attaccante 17enne del Liverpool, ha firmato il primo contratto da professionista per i Reds: "L’attaccante, arrivato all’Academy nel settembre 2024 dopo essere stato in precedenza al Chelsea, ha collezionato cinque presenze senior con i Reds fino a oggi, l’ultima nella vittoria di martedì per 2-1 in Coppa Carabao contro il Southampton. Ngumoha ha segnato il gol della vittoria al 100′ nella vittoria per 3-2 in casa del Newcastle United il mese scorso, in occasione del suo debutto in Premier League. Poche settimane dopo, il nazionale inglese U19 ha debuttato nelle competizioni europee quando è entrato dalla panchina nel successo in Champions League contro l’Atletico Madrid ad Anfield. Ngumoha ha giocato per le U18, U19 e U21 dei Reds, e aveva debuttato in prima squadra in una partita di FA Cup degli Emirati contro l’Accrington Stanley nel gennaio di quest’anno".

I più visti di Mercato

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr

CR7 e gli altri: ecco le star convinte dall'Arabia Saudita

Juve-Vlahovic: dopo il campo c'è la spina del rinnovo, ma adesso è l'ora del dialogo

Assunto dalla squadra che gli è costata il lavoro: il paradossale approdo di Mou al Benifica

Alexander Isak - Premier League – 150 milioni

Neymar, CR7 e la new entry Isak: gli acquisti più costosi di ogni campionato

Raiola e il caso Donnarumma: "Delusi da Luis Enrique. Futuro? La Premier il suo campionato"

23:34
Liverpool, primo contratto da professionista per Ngumoha
22:44
Il River Plate è pronto a blindare Subiabre con una mega clausola
21:43
Nizza, il rimpianto di Haise: "El-Aynaoui era la mia priorità"
21:12
Rampulla: "Juve, non prenderei Milinkovic-Savic perché..."
19:33
Inter, per la porta spunta Meslier del Leeds