Liverpool, primo contratto da professionista per Ngumoha

Rio Ngumoha, attaccante 17enne del Liverpool, ha firmato il primo contratto da professionista per i Reds: "L’attaccante, arrivato all’Academy nel settembre 2024 dopo essere stato in precedenza al Chelsea, ha collezionato cinque presenze senior con i Reds fino a oggi, l’ultima nella vittoria di martedì per 2-1 in Coppa Carabao contro il Southampton. Ngumoha ha segnato il gol della vittoria al 100′ nella vittoria per 3-2 in casa del Newcastle United il mese scorso, in occasione del suo debutto in Premier League. Poche settimane dopo, il nazionale inglese U19 ha debuttato nelle competizioni europee quando è entrato dalla panchina nel successo in Champions League contro l’Atletico Madrid ad Anfield. Ngumoha ha giocato per le U18, U19 e U21 dei Reds, e aveva debuttato in prima squadra in una partita di FA Cup degli Emirati contro l’Accrington Stanley nel gennaio di quest’anno".