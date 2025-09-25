Cremonese: recuperato Payerk, out Vardy, Collocolo e Moumbagna

La Cremonese si avvicina alla sfida di Como con qualche grattacapo legato agli infortuni. Restano infatti fermi ai box Collocolo, Moumbagna e Vardy, tutti alle prese con problemi muscolari che con ogni probabilità li terranno fuori dal derby lombardo. Qualche speranza in più per Sarmiento, che sta progressivamente smaltendo il fastidio fisico e potrebbe essere valutato fino all'ultimo minuto. Buone notizie invece per Payero: il centrocampista ha recuperato e si candida a un posto importante nello scacchiere di Nicola, pronto a garantire equilibrio in mezzo al campo e, soprattutto, a occuparsi della marcatura di Nico Paz.