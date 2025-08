Napoli, Politano suona la carica: "Siamo i più forti ma dobbiamo dimostrarlo, anche in Champions"

Matteo Politano suona la carica per la prossima stagione del Napoli. I Campioni d'Italia hanno già abbracciato parecchi nuovi acquisti di grande peso, da De Bruyne a Noa Lang passando per Lucca, Milinkovic-Savic e Beukema. Una squadra destinata a competere di nuovo per lo scudetto ma anche a dire la sua in Champions. Dal ritiro di Castel di Sangro, il trequartista partenopeo non ha dubbi: "È il Napoli più forte in cui ho giocato? Potenzialmente sì, ma sarà il campo a rispondere. Vogliamo competere in tutte le competizioni e siamo entusiasti di tornare in Champions. Possiamo giocarcela con chiunque".