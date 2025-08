Binaghi, polemica scherzosa con Abodi su assenza a Wimbledon

Ministro dello sport Andrea Abodi e presidente della Federazione tennis Angelo Binaghi fianco a fianco durante il talk "Sport, Crescita e Sviluppo" a Cagliari in occasione della prima edizione del Trofeo Gigi Riva, a un mese dalle polemiche per la mancata partecipazione di rappresentanti istituzionali alla finale di Wimbledon vinta da Sinner contro Alcaraz. E Binaghi ha scherzosamente rincarato la dose: "Non è bastato vincere Wimbledon - ha detto Binaghi - per avere accanto a me il ministro. Anche questa è la magia di Gigi Riva. Per la verità il ministro c'era quando ha vinto Paolini. Ma questa - ha continuato a scherzare Binaghi - è un aggravante". Abodi, seduto accanto a lui, l'ha presa in maniera molto sportiva: "Angelo - ha sorriso - mi aveva avvertito prima di questa battuta perché è una persona corretta. Ma possiamo dirlo: siamo amici, Angelo è un vincente".