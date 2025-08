Juventus-Reggiana 2-2: partenza lenta per Tudor, Vlahovic e Bremer uniche note positive

Inizia con il freno a mano tirato il tour di amichevoli della Juventus di Igor Tudor. La squadra, reduce dalle fatiche del Mondiale per Club, ha iniziato il ritiro una settimana fa ed è ancora un cantiere aperto: solo 2-2 con la Reggiana, formazione di Serie B, alla Continassa. Note positive il rientro di Bremer dieci mesi dopo l'infortunio e, a sorpresa, la prestazione di Dusan Vlahovic che in 45 minuti segna e colpisce una traversa. Tudor gli preferisce David titolare, ma il nuovo acquisto non riesce a concretizzare nessuna delle tre nitide occasioni che ha sul piede nel primo tempo.