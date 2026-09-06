Boxe: Katie Taylor saluta pugilato con nuovo titolo nei superleggeri

Un'immensa Katie Taylor ha concluso la sua carriera con una vittoria sull'imbattuta pugile francese Flora Pili davanti agli 80mila spettatori del Croke Park, nella sua Irlanda. Un successo che consente alla campionessa olimpica di Londra 2012 di ritirarsi da campionessa indiscussa dei superleggeri. La pugile irlandese si è, infatti, aggiudicata la cintura vacante Wbc dopo quelle Wbo, Wba e Ibf. Taylor ha dominato la sua avversaria per 10 round, aggiudicandosi l'incontro per decisione unanime dei giudici (100-90, 100-90 e 98-91).