Boxe: Katie Taylor saluta pugilato con nuovo titolo nei superleggeri

06 Set 2026 - 12:08
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Un'immensa Katie Taylor ha concluso la sua carriera con una vittoria sull'imbattuta pugile francese Flora Pili davanti agli 80mila spettatori del Croke Park, nella sua Irlanda. Un successo che consente alla campionessa olimpica di Londra 2012 di ritirarsi da campionessa indiscussa dei superleggeri. La pugile irlandese si è, infatti, aggiudicata la cintura vacante Wbc dopo quelle Wbo, Wba e Ibf. Taylor ha dominato la sua avversaria per 10 round, aggiudicandosi l'incontro per decisione unanime dei giudici (100-90, 100-90 e 98-91). 

Ultimi video

01:57
Grand Prix di Brescia

Grand Prix di Brescia

00:29
MCH DARDERI BATTE SWEENY 06/09 MCH

US Open: Darderi batte Sweeny e vendica Musetti

00:59
MCH US OPEN COBOLLI KO VS BLOCKX MCH

Cobolli si arrende a Blockx e saluta New York

01:34
RULLO VOLLEY ITALIA-POLONIA 5/9 SRV

L'Italia piega la Polonia e vola in finale agli Europei

00:38
DICH EGONU POST POLONIA DICH

Egonu: "Fiera della squadra. Con la Turchia daremo tutto"

01:48
DICH VELASCO POST POLONIA DICH

Velasco: "Amo queste partite. Domani sarà tosta e lunga"

00:29
MCH ALCARAZ AGLI OTTAVI 4/9 MCH

Alcaraz vince senza storia e vola agli ottavi degli US Open

00:32
MCH PAOLINI KO 4/9 MCH

Paolini ko: l'azzurra saluta gli US Open

01:16
Italvolley in semifinale

Italvolley in semifinale

02:11
MCH ALCARAZ AVANZA AGLI US OPEN OK MCH

Alcaraz soffre ma vince in rimonta e avanza agli Us Open: gli highlights"

01:03
RULLO/13 VOLLEY ITALIA-SVEZIA 2/9 SRV

L'Italia di Velasco rimonta la Svezia e vola in semifinale all'Europeo

02:20
MCH COBOLLI VINCE AL 5° con bandino

Cobolli vince al quinto set contro Comesana

02:38
US OPEN BERRETTINI VS WAWRINKA 1/9 SRV

Us Open: Berrettini al secondo turno, battuto l’eterno Wawrinka

01:45
MCH ALCARAZ GRAN RIENTRO AGLI US OPEN MCH

Alcaraz inizia bene gli Us Open: supera Safiullin in tre set

01:35
SRV RULLO TENNIS DJOKOVIC FINE DI UN'ERA 31/08 SRV

Djokovic, eliminazione al 1° turno e lacrime allo Us Open: è la fine di un'era?

01:57
Grand Prix di Brescia

Grand Prix di Brescia

I più visti di Altri Sport

MCH US OPEN COBOLLI KO VS BLOCKX MCH

Cobolli si arrende a Blockx e saluta New York

MCH DARDERI BATTE SWEENY 06/09 MCH

US Open: Darderi batte Sweeny e vendica Musetti

DICH VELASCO POST POLONIA DICH

Velasco: "Amo queste partite. Domani sarà tosta e lunga"

RULLO/13 VOLLEY ITALIA-SVEZIA 2/9 SRV

L'Italia di Velasco rimonta la Svezia e vola in semifinale all'Europeo

RULLO VOLLEY ITALIA-POLONIA 5/9 SRV

L'Italia piega la Polonia e vola in finale agli Europei

MCH ALCARAZ AGLI OTTAVI 4/9 MCH

Alcaraz vince senza storia e vola agli ottavi degli US Open

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:04
Basket, Mondiali donne: allarme antincendio nell'hotel, sonno interrotto per le azzurre
12:08
Boxe: Katie Taylor saluta pugilato con nuovo titolo nei superleggeri
11:59
Pattinaggio: Isu revoca status atleta neutrale alla russa Valieva
11:40
F1: da Sinner a Elkann aspettando Tomba, è parata di vip a Monza
11:25
Us Open: Zverev fa fuori Tabilo e vola agli ottavi, affronterà Darderi