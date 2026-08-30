HOKA UTMB du Mont-Blanc: Dhiman scrive la storia, Minoggio trionfa nella 100K

Tra gli uomini, la gara si preannunciava particolarmente aperta. Fin dai primi chilometri il ritmo è stato molto sostenuto e si è formato rapidamente un gruppo di testa, con l’americano Hans Troyer (HOKA) e i due francesi Benjamin Roubiol e Thomas Cardin che hanno preso immediatamente il comando della gara. Cardin è stato purtroppo costretto al ritiro tra Champex-Lac e Trient. In testa, Hans Troyer ha quindi imposto un ritmo elevato, mantenendo la prima posizione per un lungo tratto di gara. Lo statunitese Elie Hemming e il portoghese Miguel Arsenio (Kailas Fuga Sporthg) sono rimasti a contatto. Con una gara tutta in progressione però il piemontese Minoggio ha recuperato terreno fino a raggiungere il gruppo di testa, imponendosi poi con il tempo di dieci ore, 21 minuti e 48 secondi davanti ad un pubblico particolarmente appassionato e competente che aveva imparato a conoscerlo dodici mesi fa, quando "Minox" aveva dato del filo da torcere fin sul traguardo della OCC al fuoriclasse statunitense Jim Walmsley. Secondo gradino del podio per Arsenio a cinque minuti e 37 secondi da Minoggio, terzo per Troyer a undici minuti e 41 secondi.