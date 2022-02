Bettelmatt Ultra: trail e sky per tutta l’estate sulle montagne "mondiali" dell'Alto Piemonte  

TRAILRUNNING e SKYRUNNING

Il tradizionale evento d'inizio estate prevede una... variante settembrina che completa il programma dei Mondiali di Skyrunning sulle Alpi Lepontine.

di

Stefano Gatti

Un evento, due appuntamenti, tre gare! Non stiamo dando i numeri! Stiamo invece parlando di BUT Formazza 2022, l’evento trail (e sky!) lungo… tutta l’estate. Ci siamo! Le iscrizioni all’edizione 2022 dell’evento ambientato nei maestosi scenari alpini dell’Alta Val Formazza (Alto Piemonte) quest’anno non solo conferma la propria proposta sportiva di corsa sui sentieri ma addirittura la raddoppia o meglio la sdoppia, aumentandone portata e prestigio. A luglio due percorsi, a settembre il Mondiale di Skyrunning! Massimo Bertina

Per la prima volta nella storia di BUT (Bettelmatt Ultra Trail) due appuntamenti e tre gare. Ma andiamo con ordine: nel periodo tradizionale (la prima metà di luglio), si terranno Bettelmatt Skyrace e Bettelmatt Race. Bettelmatt Trail prenderà invece straordinariamente la denominazione Bettelmatt SkyUltra, si svolgerà su un tracciato dalle caratteristiche tecniche attualmente in via di definizione e si terrà… otto settimane dopo, all’altro capo dell’estate e per la precisione sabato 10 settembre, nell’ambito dei Campionati Mondiali di Skyrunning, che per la prima volta si disputeranno in Ossola e - oltre a Bettelmatt SkyUltra - prevedono Rampigada Vertical in programma venerdì 9 e International Veia Skyrace domenica 11 settembre.

Massimo Bertina

Dal primo giorno di febbraio è intanto possibile iscriversi alle due BUT di luglio: Bettelmatt Skyrace e Bettelmatt Race. Giunte alla quindicesima edizione, le due gare hanno fatto la storia della corsa in montagna in Formazza. Bettelmatt Sky Race (BSR) vedrà gli atleti sfidarsi su un percorso di 37 chilometri di sviluppo lineare e 2733 metri di dilivello positivo. Il tracciato di Bettelmatt Race (BR) propone invece un itinerario da 24 chilometri e 1050 metri di dislivello positivo.

Vanni Besutti

Nel 2021 a trionfare fra gli uomini nel Bettelmatt Trail - il percorso più lungo con i 52 chilometri del suo itinerario - era stato il campione local Riccardo Borgialli. Colpo di scena nella gara femminile, con un sorprendente ex aequo fra Marina Cugnetto ed Agnese Valz Gen che avevano tagliato il traguardo contemporaneamente, dopo aver percorso l’intero tragitto insieme. Oltre seicento gli atleti che la scorsa estate avevano preso parte alla competizione, in arrivo da undici Paesi diversi nel caratteristico borgo walser di Riale per questa spettacolare competizione che prende il nome dal Bettelmatt, il raro e pregiato formaggio di montagna che viene prodotto esclusivamente in sette alpeggi piemontesi al confine con la Svizzera.

Vanni Besutti

Il giovanissimo Mattia Bertoncini (classe 1998) si era aggiudicato la Bettelmatt Sky Race da 35 chilometri circa di sviluppo, imitato al femminile da Caterina Stenta. Da parte sua, Luca Ronchi aveva tagliato per primo il traguardo della Bettelmatt Race da 22 chilometri, vinta tra le donne da Elisa Fantonetti.

Massimo Bertina

Il secondo sabato di luglio sarà quindi possibile vivere al meglio le famose Emozioni Ad Alta Quota che caratterizzano BSR, prova che vede gli atleti guadagnare quota fino ai 3000 metri del Rifugio 3A, scendere al Lago del Sabbione, risalire al Passo Nefelgiù, scendere di nuovo fino alla frazione di Canza, per risalire ancora una volta dal sentiero accanto alla Cascata del Toce (uno dei luoghi più caratteristici di questo territorio) e tornare infine al classico luogo di partenza e arrivo: il borgo di Riale, ad oltre 1700 metri di quota. Dopo un passaggio all’Alpe Furculti, la traccia di BR 24K risalirà invece fino all’Alpe Ghigel per poi passare per il Lago Castel, il Lago Toggia, il Passo San Giacomo e l’Alpe Bettelmatt, prima di puntare tornare sul traguardo di Riale.

Alberto Lorenzina

Anche nel 2022 l’evento BUT organizzato da Formazza Event farà parte di Salomon Golden Trail National Series, il circuito che riunisce alcune dei più belli e spettacolari eventi trail in Italia. La BSR da 37 chilometri sarà infatti valida quale terza delle cinque tappe della serie tricolore che culminerà poi nella Grande Finale portoghese di Madeira di fine ottobre. Le iscrizioni a BUT Formazza, che anche quest’anno si corre sotto l’egida FiSky (Federazione Italiana Skyrunning), si potranno effettuare esclusivamente on line sul sito www.butformazza.it