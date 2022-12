Atterraggi morbidi, partenze esplosive: oltre le nuvole con Cloudultra, garantisce Federer!  

TRAILRUNNING

Il brand elvetico può contare su un team stellare di atleti e sull'esperienza di uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi

© On AG Se ci ha creduto Roger Federer, che già tre anni fa è diventato socio dei tre fondatori di On, non si può che guardare con attenzione e curiosità all’avventura imprenditoriale avviata nell’ormai lontano 2010 dal tre volte iridato di duathlon e vincitore di numerosi “Ironman” Olivier Bernhard insieme agli amici e connazionali Caspar Coppetti e David Allemann con cura e precisione… svizzera, proprio come loro e come lo stesso King Roger naturalmente.

© On AG

Da dodici anni a questa parte il brand On ha via via conquistato spazi di mercato sempre più ampi ed il favore di numerosi atleti di livello internazionale nel campo della corsa ed in particolare del trailrunning: la corsa sui sentieri. Questione in fondo di appartenenza per un’azienda partita dalle montagne dell’arco alpino alla conquista del mondo. Calzature ricercatissime e di tendenza ma soprattutto “swiss engineered” e spinte dalla tecnologia CloudTec® che abbiamo potuto sperimentare sul prodotto più recente ed innovativo della collezione: le super prestazionali Cloudultra lanciate nel 2021. Studiate per gli atleti più quotati (in tutti i sensi!) delle ultradistanze ma a loro agio in qualsiasi condizione, perfino in città. Cloudultra, oltre le nuvole: di nome e di fatto.

© On AG

Corre (non potrebbe essere diversamente) l’anno 2010 quando il triatleta Bernhard, che aveva appena lasciato le competizioni ma è tutt'altro che disposto a fermarsi, si lancia alla ricerca di una calzatura capace di regalargli una sensazione perfetta durante la corsa. Così si imbatte in un ingegnere ed in un economista (loro pure... rossocrociati) che condividono il suo stesso proposito e - ciascuno relativamente alle proprie competenze - hanno le idee chiare sul modo di realizzarlo. On è nata come azienda start-up sulle Alpi svizzere, dove i tre fondatori hanno elaborato il primo piano aziendale... durante un'escursione nella valle dell’Engadina!

© On AG

Dall’incontro tra esperienza atletica e competenza tecnologica, negli anni seguenti prima prende forma ed in seguito si perfeziona l’idea di un nuovo tipo di scarpa da running. Dopo un timido esordio a Zurigo, On lancia la propria missione: cambiare il mondo della corsa. Nel giro di otto anni, il marchio conquista il cuore (e i piedi) di oltre tre milioni di runners in più di cinquanta Paesi. E non smette di crescere. Tanto che, al passaggio chiave dei primi dieci anni dall’inizio dell’avventura, modelli e capi della “running gear” di On sono acquistabili presso più di 8700 venditori al dettaglio. Oltre alla sede europea di Zurigo, On ha aperto uffici negli Stati Uniti, in Giappone, in Australia e in Brasile ed i suoi prodotti si aggiudicano riconoscimenti internazionali per il design e la tecnologia, con un ritmo di crescita che non conosce battute d’arresto.

© S. Gatti

“Run On Clouds” (correre sulle nuvole) non è solo l’azzeccato claim del brand elvetico ma la sensazione che regalano le Cloudultra al primo impatto ed al primo rilancio dell’azione e poi ancora… in tutte le sequenze successive della vostra corsa. Atterraggi morbidi e partenze esplosive. Ogni singolo elemento CloudTec contribuisce alla buona riuscita dell’esercizio ed in quanto tale identifica ogni modello On Running. Cloudultra appunto, ma poi anche Cloudstratus, Cloudsurfer, Cloudrush e Cloudventure. Non solo un suffisso, ma l’elemento-base: il cuore e la mente. Software e hardware al tempo stesso. Qualità che hanno contribuito fattualmente all’arruolamento di un team di atleti sovranazionale, multitasking e di livello assoluto che “svetta” (solo per fare un esempio) nella figura di Nicola Spiring, la campionessa elvetica medaglia d’oro nel triathlon femminile alle Olimpiadi di Londra 2012 e medaglia d’argento a quelle di quattro anni più tardi a Rio de Janeiro.

© On AG

Senza dimenticare i trailrunners e gli atleti della corsa in montagna Xavier Thévenard, Lucy Wambui Murigi, Verena Steinhauser, Allie McLaughlin ed Eli Hemming. Per chiudere il giro del mondo tornando nella Confederazione con Roger Federer che - per il suo ritorno in campo ai Qatar Open di Doha 2021 dopo un intero anno di assenza causa infortunio - scelse molto appropriatamente la THE ROGER Pro, primissima scarpa da tennis di On Running, sviluppata da On Lab in collaborazione proprio con il quarantunenne fuoriclasse di Basilea che solo alla fine della scorsa estate ha messo la parola fine alla sua straordinaria carriera. Ed è stato proprio il modello sportivo ad ispirare la linea di sneakers THE ROGER.

© S. Gatti

Dalle corse a fil di cielo alla corsa… sulle nuvole. Cambio di passo ma… rigorosamente “a bordo” delle Cloudultra. Siamo pronti: ai nostri piedi (letteralmente) le attesissime Cloudultra, elegantissime nella loro doppia colorazione (questione di nuances) Glacier/Frost che ben si adatta al loro uso d’alta quota ed al clima che ci circonda. Non ci resta che metterle alla frusta e sporcarle senza risparmio. Modalità “On” (Running) per un test che meriterebbe ben altra… stagione, quota e distanze per essere davvero completo. La calzata è precisa ed avvolgente trasmette quel senso di sicurezza iniziale che il trailrunner ricerca al momento di lanciarsi sui sentieri. Ce n’è abbastanza per ricavarne sensazioni-base piuttosto affidabili in termini di elasticità, reattività e resistenza. Centro di gravità del test la tecnologia CloudTec® che ci separa dal terreno e si incarica di mediare il rapporto.

© On AG

Ogni elemento di CloudTec® funziona come un ammortizzatore multidirezionale. Collegando i singoli elementi, On Running ha creato una suola estremamente adattiva, in grado di rallentare il battito cardiaco e di impedire lo sforzo eccessivo della muscolatura. Reagendo al personale stile di corsa di ognuno di noi, i singoli elementi si comprimono sia orizzontalmente che verticalmente. Dal momento che ognuno di noi “atterra” in modo differente, anche gli elementi Cloud reagiscono in modo diverso a seconda di chi indossa la scarpa, ma il risultato finale non cambia.

© On AG

Se l’attivazione dei muscoli sarà minore, si potrà corre più a lungo in condizioni confortevoli. Quando il piede si staccherà da terra gli elementi si espanderanno rapidamente, fornendo spinta propulsiva ed al tempo stesso protezione. Un principio generale e scientifico ma applicazione pratica dedicata. Ammortizzazione mai provata prima ed una sensazione di corsa altrettanto inedita. Così promette On Running.

© S. Gatti

Sul lungo - ne siamo certi - anche i dettagli apparentemente poco significativi possono contribuire a fare la differenza. Stiamo parlando ad esempio di FlipRelease™, uno dei “tools” più apprezzati delle Cloudultra che - con un gesto semplice quanto premere un interruttore - permette di guadagnare spazio e comfort nella zona frontale ed ovviare così ad ultra… inconvenienti (potenzialmente molesti) che possono verificarsi dopo molte ore di corsa ma anche (assolutamente sì!) dopo molte ore di posizione statica. Come quelle trascorse ad una scrivania. Sì perché le Cloudultra le abbiamo provate anche nell’uso quotidiano. Pratiche ma eleganti. Efficienti ma anche vezzose, nella piccola macchia “rossocrociata” che le identifica e distingue. Come un neo di bellezza, il tocco finale che ce le fa riporre con una carezza, pronti a richiamarle presto all’uso: a fil di cielo e magari oltre, anzi ultra: correre sulle nuvole.

© S. Gatti

Per info: on-running.com