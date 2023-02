ASICS Malcesine Baldo Trail gioca d'anticipo: appuntamento il primo weekend di maggio

TRAILRUNNING

La seconda edizione dell'evento dell'Alto Garda è stata anticipata di due settimane rispetto allo scorso anno

© Maurizio Torri Da tutta Italia, dal bacino dell'Adriatico e dalla Mitteleuropa: Dopo l’ottimo esordio del 2022, ad inizio maggio torna ASICS Malcesine Baldo Trail, appuntamento già molto alto nella wishlist degli amanti trail running di mezza Europa. Iscrizioni aperte per l’happening internazionale dell’Alto Garda disegnato sulle montagne di confine tra Veneto e Trentino Alto Adige che coinvolge i comuni di Malcesine, Brentonico e Avio. Raccogliendo suggerimenti e rilievi degli atleti in gara nell’edizione d’esordio e mettendo in pratica il loro feedback, i ragazzi di VRM TEAM ASD hanno apportato diverse migliorie a livello logistico e di timing che permetteranno ai concorrenti di correre in un location da favola e poi di chiudere la giornata prendendo parte a una bella festa post gara il sabato sera.

© Maurizio Torri

Restano confermate quattro le distanze previste, spalmate su tre giorni. Il weekend da segnarsi in rosso sull’agenda è quello di venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 maggio. Rispetto allo scorso anno l’evento MBT è stato volutamente anticipato di due settimane, per avere una maggiore disponibilità alberghiera e dare così la possibilità a un maggiore numero di atleti di prendervi parte e di trovare un sistemazione ideale, tenendo anche conto che - grazie alla sua facile accessibilità da nord, ASICS Malcesine Baldo Trail è un evento molto gettonato da parte di top runners ed amatori in arrivo dal versante nord dell'arco alpino ed in particolare da Austria e Germania.

© Maurizio Torri

L’EVENTO IN PILLOLE

VERTICAL: è una gara di sola ascesa su sentieri. Partenza venerdì pomeriggio dalla stazione di mezzo della Funivia del Monte Baldo, traguardo in vetta, alla stazione di arrivo (quota 1790 slm), con vista mozzafiato sul Lago di Garda. Grazie a Funivia del Monte Baldo, accompagnatori e spettatori possono rapidamente spostarsi dalla partenza all’arrivo e gli atleti potranno tornare comodamente in paese dopo la gara. Il dislivello positivo è di mille metri, lo sviluppo di quattro chilometri e mezzo. Il tempo massimo per portare a termine la prova è fissato in due ore.

ULTRA: partenza (sabato mattina alle 07.30) e arrivo nel centro abitato di Malcesine, con passaggio in quota alla stazione della Funivia. Il percorso, dallo sviluppo 50 chilometri per un dislivello positivo 3355 metri, raggiunge quota 2079 metri slm ed è disegnato su sentieri di montagna molto panoramici che attraversano il Parco Naturale Locale del Monte Baldo, nel territorio di Avio e Brentonico. Tempo massimo: dodici ore.

© Maurizio Torri

MEDIUM: partenza (anche in questo caso sabato mattina ma alle 08.30) e arrivo dal paese di Malcesine con passaggio in quota alla stazione della Funivia. La distanza da coprire è di 24 chilometri (1994 metri D+), nel tempo limite di cinque ore. La prima parte di gara ripercorre il tracciato della Ultra, completamento dei chilometri in quota (GPM a 1756 netri slm) e discesa verso il paese.

SHORT: È la gara che - domenica mattina alle dieci in punto - chiude il programma di MBT 2023. Partenza e arrivo dal paese di Malcesine. Il percorso - da sedici chilometri - si svolge prevalentemente su sentieri e strade sterrate a mezza costa (quota massima 534 metri slm). Dislivello positivo di 1185 metri e tre ore di tempo per completare la missione finisher. La parte finale corre sul lungo lago.

Per maggiori informazioni e iscrizioni https://malcesinebaldotrail.run/