Ciclismo, Evenepoel prepara a Livigno i prossimi Mondiali di Montreal

Alla vigilia dei Campionati del mondo di ciclismo su strada 2026, Livigno conferma il proprio ruolo centrale nel panorama internazionale come destinazione di riferimento per l’altitude training e per la rifinitura dei più importanti appuntamenti sportivi della stagione. Sono moltissimi infatti gli atleti, le squadre e le federazioni che hanno scelto la località nel corso dell’estate per rifinire la propria preparazione in vista dei grandi appuntamenti stagionali. Estate che si conclude con i prossimi Mondiali di Montréal. Tra questi spiccano Michael Matthews (Australia), Remco Evenepoel (Belgio), Wout van Aert (Belgio), Alberto Bettiol (Italia), Lorenzo Finn (Italia), Primož Roglič (Slovenia), Finn Fisher-Black (Nuova Zelanda), Jai Hindley (Australia), Mathieu van der Poel (Paesi Bassi), Luke Tuckwell (Australia) e Callum Thornley (Gran Bretagna).



Un elenco che attraversa nazionalità, squadre e percorsi sportivi differenti e che riflette la dimensione raggiunta da Livigno in questi anni. La scelta della quota, in una fase così delicata della stagione, racconta la fiducia degli atleti nelle condizioni offerte dalla località e in un ecosistema costruito nel tempo intorno alle esigenze specifiche della performance ad altissimo livello: tra infrastrutture d’eccellenza, come il Centro di Preparazione Olimpica AQ1816, una grande varietà di percorsi, servizi specializzati e una cultura sportiva profondamente radicata nel territorio.Tra le realtà che hanno scelto Livigno per accompagnare la preparazione verso i grandi appuntamenti della stagione c’è Red Bull – BORA – hansgrohe, di cui Livigno è Official Altitude Training Destination. Una partnership che trova proprio nel lavoro degli atleti uno dei suoi elementi più concreti e che, alla vigilia dei Mondiali, assume un significato particolare.



Il team arriva infatti all’appuntamento iridato con ambizioni importanti e con alcuni dei suoi uomini più rappresentativi che hanno vissuto a Livigno parte del percorso di preparazione. Tra questi Remco Evenepoel, campione del mondo a cronometro nelle ultime tre edizioni e due volte campione olimpico a Parigi 2024: "Ho imparato che mettermi addosso ulteriore pressione non mi farà andare più forte. Certo, sarebbe fantastico poter scrivere la storia a Montréal, ma in una cronometro tutto si riduce comunque a dare il massimo su un percorso impegnativo. È su questo che devo concentrarmi. Tutto dipende dalla mia prestazione. Se arriverà il risultato, sarà una giornata straordinaria; se non arriverà, saprò di aver fatto tutto quello che potevo fare quel giorno".