Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Running
TRAILRUNNING

Appuntamento al buio: Val del Riso Trail vincono Poli e Ferrari

Il classico appuntamento Fly-Up Sport prevedeva un tratto nella galleria di un'antica miniera

di Stefano Gatti
20 Ott 2025 - 12:09
© DR Fotografia

© DR Fotografia

Paolo Poli allo sprint, Beatrice Ferrari per distacco. Sono stati il portacolori di ASD Pegarun e la sua emergente collega di La Recastello Radici Group i grandi protagonisti di Val del Riso Trail. Oltre duecento gli atleti pronti a mettersi alla prova lungo un tracciato estremamente vario che si rinnova ogni anno, nel contesto ambientale di una delle vallate laterali più suggestive della Val Seriana, con campo base nel paese di Gorno. In programma per uno degli ultimi appuntamenti 2025 del calendario Fly-Up Sport una prova sulla distanza di 22 chilometri per 1000 metri di dislivello positivo e un suggestivo tratto nel sito minerario di Costa Jels. 

© DR Fotografia

© DR Fotografia

La grande novità di quest’anno sono stati i passaggi nella zona della “polveriera”, una delle miniere che fanno parte dell'Ecomuseo delle Miniere di Gorno, e all'interno della Fattoria didattica Ariete, aree di proprietà privata rese accessibili agli atleti appositamente per l’occasione. Dopo il successo della scorsa edizione, confermati il lungo tratto (settecento metri circa) all'interno del sito minerario, che gli atleti hanno affrontato con il caschetto calcato in testa fin dal via.  

© DR Fotografia

© DR Fotografia

GARA UOMINI

Ad imporsi è stato Paolo Poli che ha fermato il cronometro sul tempo di un'ora, 45 minuti e 55 secondi. La punta di ASD Pegarun ha bruciato praticamente allo sprint il compagno di squadra Stefano Rota che ha tagliato il traguardo nove soli secondi dopo il vincitore.

© DR Fotografia

© DR Fotografia

Al suo decimo successo stagionale, Poli ha lungamente fatto gara di testa ma ad un paio di chilometri dal traguardo è stato raggiunto dallo stesso Rota, da Federico Zambelli (Runners Bergamo) e da Daniele Pecis Cavagna di La Recastello Radici Group, trovando però la forza di rilanciare la sua azione e di prevalere sui suoi diretti concorrenti. Pecis Cavagna ha poi prevalso per un minuto e 20 secondi su Zambelli nella corsa al terzo gradino del podio, mentre Angelo Nespoli del GS Orobie ha completato la top five. 

© DR Fotografia

© DR Fotografia

GARA DONNE

Netta vittoria per Beatrice Ferrari (La Recastello Radici Group) che ha chiuso l'anello di gara con il tempo finale di due ore, sei minuti e 18 secondi, al capolinea di una prova condotta sempre al comando, che le ha permesso di scalare fino alla ventiquattresima casella una classifica assoluta da 203 finishers.

© DR Fotografia

© DR Fotografia

Secondo e terzo gradino del podio per due beniamine local di grande esperienza: Daniela Rota (Team Fly Up Sport/Team Scott, trentunesima) con un ritardo di cinque minuti e 28 secondi dalla vincitrice e la specialista delle ultradistanze Melissa Paganelli (Elle Erre ASD, quarantatreesima), al traguardo otto minuti e 55 secondi dopo Ferrari. Top five nell'ordine per la runner indipendente Elena Milesi e Silvia Mazzoleni Ferracini (Runners Bergamo).

© DR Fotografia

© DR Fotografia

Al completamento del calendario di Fly-Up Sport, il circuito ideato e diretto da Mario Poletti manca ora solo il classico appuntamento prenatalizio di domenica 7 dicembre con l'impegnativo Monte Misma Xmas Trail di Villa di Serio, alle porte della Val Seriana.

© DR Fotografia

© DR Fotografia

trailrunning
val del riso trail
appuntamento
buio
poli
ferrari

Ultimi contenuti

Oliena Skytrail: esperienza e freschezza a confronto nel magico Supramonte

Stefano Gatti

Val del Riso Trail: appuntamento... al buio per Poli e Ferrari

Stefano Gatti

Bellagio Skyrace forza undici: Prandi e Desco brillano nel Triangolo Lariano

Stefano Gatti

Buona la seconda, anzi meglio! Oliena SkyTrail, alla scoperta della Sardegna più wild

Stefano Gatti

Nella Terra delle Gravine: Puglia by UTMB, esordio mondiale a novembre

Stefano Gatti

Valtellina Wine Trail, dodicesimo atto: tutti i colori, i profumi e i sapori dell'autunno

Stefano Gatti

KV Chiavenna Lagùnc: "manita" di Aymonod nel quarantesimo anniversario

Stefano Gatti

Golden Trail World Series: Elazzaoui e Florea campioni 2025 in Val di Ledro

Oliena Skytrail: esperienza e freschezza a confronto nel magico Supramonte

Stefano Gatti
Notizie del giorno
Vedi tutti
12:45
Fabregas-show, impazza il discorso dopo la vittoria sulla Juve: "Serve la f.....a mentalità per vincere"
12:47
Dolomiti in bici: Trail tecnici e sfide tra i boschi d’autunno
12:38
Crystal Palace, Guéhi nel mirino di Real Madrid e Barcellona
12:31
Idea De Laurentiis per difendere i club: "Dopo i 23 anni non puoi più andare in nazionale"
12:25
Il Cagliari frena, senza Belotti mancano gol e tiri in porta