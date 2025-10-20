Appuntamento al buio: Val del Riso Trail vincono Poli e Ferrari

Al suo decimo successo stagionale, Poli ha lungamente fatto gara di testa ma ad un paio di chilometri dal traguardo è stato raggiunto dallo stesso Rota, da Federico Zambelli (Runners Bergamo) e da Daniele Pecis Cavagna di La Recastello Radici Group, trovando però la forza di rilanciare la sua azione e di prevalere sui suoi diretti concorrenti. Pecis Cavagna ha poi prevalso per un minuto e 20 secondi su Zambelli nella corsa al terzo gradino del podio, mentre Angelo Nespoli del GS Orobie ha completato la top five.