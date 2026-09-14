GIOVANI AZZURRI

Italia, ora ci sono tanti baby esterni su cui puntare: Cacciamani, Lulli e Favasuli incantano. E non dimentichiamo Palestra...

Il terzino del Napoli, autore dell'assist per il gol di Lobotka, è l'ultimo di una serie di giovani esterni che stanno brillando in questo inizio di stagione

14 Set 2026 - 13:33
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

La Nazionale si può ricostruire solo puntando sui giovani. Tante volte, negli anni, abbiamo sentito ripetere questo slogan fatto di parole che non trovavano riscontro nei fatti, e che non sembravano essere in sintonia con un campionato, la Serie A, popolato da giocatori stranieri, in cui un ragazzo doveva sgomitare per avere anche solo una piccola possibilità. Qualcosa sta cambiando? Forse. I giovani che stanno emergendo in questo inizio di campionato, tutti italiani e, casualmente, quasi tutti esterni, regalano a Mancini un ventaglio di scelte davvero interessante in quella zona di campo.

Giovani d'oro

 È il caso di Emanuele Lulli (2007), sconosciuto ai più fino a qualche settimana fa e lanciato titolare senza timore da Gasperini. Risultato? Una serie di prestazioni convincenti fatte di intensità, qualità e intelligenza tattica. Un altro 2007 è Alessio Cacciamani (che oltre l'età, ha in comune con Lulli anche il numero di maglia), esterno del Torino, finora schierato sempre titolare e autore di un assist contro il Sassuolo. Anche in questo caso, le qualità tecniche sono di quelle che non possono sfuggire ai piani più alti. L'ultimo di questo prezioso elenco è Costantino Favasuli, di proprietà del Napoli, forse più indietro nelle gerarchie rispetto ai suoi colleghi, ma sicuramente altrettanto promettente. Gli è bastato poco per darcene prova: venti minuti dopo l'ingresso in campo al posto di Politano, ecco l'assist per il gol decisivo di Lobotka. E se questi tre non bastassero, ci sono anche Simone Cinquegrano del Sassuolo e Niccolò Fortini del Toro in piena rampa di lancio.

Leggi anche

Caro Lotito ti scrivo: lettera dei giocatori della Lazio al presidente per far pace con i tifosi

E con Palestra...

 Se a questi nomi aggiungiamo anche Marco Palestra, un 'baby' destinato a diventare presto un pilastro della Nazionale, ci si accorge che quest'Italia può ancora permettersi di ripartire dai giovani. E il primo sprint può arrivare proprio dalle fasce. 

italia
mancini

Ultimi video

02:50
Napoli-Bologna 1-0: gli highlights

Napoli-Bologna 1-0: gli highlights

01:10
Daniel Maldini che fai?

Daniel Maldini, che fai?

02:21
Milan, ecco i problemi

Milan, ecco i problemi

01:29
Da Moreira a Ramos

Da Moreira a Ramos

01:22
Como-Parma, derby "rosso"

Como-Parma, derby "rosso"

01:51
Test giallorosso a Torino

Test giallorosso a Torino

01:45
Chivu carica l'Inter

Chivu carica l'Inter

02:09
Allegri può respirare

Allegri può respirare

02:29
La Juve già al bivio

La Juve già al bivio

02:10
Adzic "tradisce" la Juve

Adzic "tradisce" la Juve

02:39
Juve, delusione totale

Juve, delusione totale

01:48
MCH NKUNKU A SEGNO COL LIPSIA 14/9 MCH

Milan, guarda Nkunku: a segno con il Lipsia

00:17
Fiorentina-Pisa: martedì alle 21.00 su Italia 1

Fiorentina-Pisa: martedì alle 21.00 su Italia 1

02:37
Adzic: "Emozioni contrastanti. Momento magico? Ho trovato minuti"

Adzic: "Emozioni contrastanti. Momento magico? Ho trovato minuti"

01:12
Lecce-Monza 3-2: gli highlights

Lecce-Monza 3-2: gli highlights

02:50
Napoli-Bologna 1-0: gli highlights

Napoli-Bologna 1-0: gli highlights

I più visti di Calcio

DICH GASP LEOK

Gasp: "Dybala se sta bene gioca, Malen è andato oltre le migliori aspettative"

DICH POST LAZIO-MILAN MOREIRA 12/9 DICH

Moreira: "Contento per i due gol, ma avrei preferito la vittoria"

DICH PIZARRO SU SPALLETTI DA PADEL 11/9 DICH

Pizarro: "Spalletti non è per niente soddisfatto"

DICH AMORIM SU CRITICHE DICH

Amorim e le critiche: "Qualcuno non vedeva l'ora che inciampassi"

Alessia Elefante e Gianluigi Donnarumma

Rapina Donnarumma, il drammatico racconto della moglie: "Ero incinta e mi hanno colpita"

DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU KOOPMEINERS E DOUGLAS LUIZ 12/9 DICH

Spalletti: "Koopmeiners è più libero e sciolto, Douglas è una certezza"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:48
Daniel Maldini negativo ai test tossicologici: pubblica la prova sui social
12:33
Oscar Mediterraneo, a Sinisa Mihajlovic premio alla memoria
12:17
Europa League, tocca a Milan e Juve: il programma
10:23
Premier League, Pro Ref ammette: "Il gol di Haaland era da annullare"
 Neymar (Brasile)
10:01
Brasile, Ancelotti conferma la fine del ciclo Neymar in nazionale