Sydney Sweeney travolta dalle polemiche: la rivolta delle atlete

Molte atlete di vari sport hanno pubblicato video di loro stessi mentre gareggiavano o si allenavano. La quattro volte campionessa olimpica australiana di nuoto Ariarne Titmus ha definito la pubblicità: "Non solo un calcio in faccia per ogni donna che ha dedicato la propria vita a perfezionare la propria arte, ma per ogni donna a cui piace lo sport per quello che è veramente".