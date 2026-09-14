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Sydney Sweeney travolta dalle polemiche: la rivolta delle atlete

Sydney Sweeney nel mirino delle atlete per uno spot sulle scommesse sportive: accusata di sessualizzare lo sport femminile. La protesta social

14 Set 2026 - 13:37
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La rivolta delle atlete: velociste, nuotatrici, ginnaste, rugbiste, olimpioniche, tutte unite contro Sydney Sweeney per una pubblicità sulle scommesse sportive. Una protesta diventata virale e sempre più condivisa tra campionesse di tutto il mondo che accusano l'attrice statunitense di aver sessualizzato le donne nello sport in base al loro aspetto piuttosto che ai loro successi come professioniste. Sydney Sweeney, già al centro di numerose polemiche negli States per questioni politiche dopo uno spot sui jeans, è ora la testimonial in un nuovo spot dove, completamente nuda, copre le proprie parti intime con attrezzi sportivi.

La prima a protestare è stata la ginnasta americana Gracie Kramer, che ha pubblicato sui social mostrando se stessa in allenamento con una didascalia: "Non so cosa stesse facendo Sydney Sweeney, ma ecco come appaiono le donne nello sport".

La Kramer ha rotto un muro. A protestare è stata anche l'inglese Amy Hunt, quattro volte campionessa europea, che ieri dopo aver corso i 200 metri a Budapest in una intervista video ha rilanciato il tema: "Sydney Sweeney, ecco come appaiono le donne nello sport", ha detto nella sua intervista post-gara con la Bbc Sport.

Molte atlete di vari sport hanno pubblicato video di loro stessi mentre gareggiavano o si allenavano. La quattro volte campionessa olimpica australiana di nuoto Ariarne Titmus ha definito la pubblicità: "Non solo un calcio in faccia per ogni donna che ha dedicato la propria vita a perfezionare la propria arte, ma per ogni donna a cui piace lo sport per quello che è veramente".

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