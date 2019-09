Adamello Ultra Trail: Collé e Follador assi pigliatutto

RUNNING

di

STEFANO GATTI

La pioggia della domenica mattina non è riuscita a rovinare la grande festa del trail andata in scena tra i comuni dell’Alta Valle Camonica e Alta Val di Sole. Sui sentieri dei parchi nazionali dello Stelvio e dell’Adamello, cinquecento runners provenienti da quattordici differenti nazioni hanno vissuto una “full immersion” di emozioni tra vette alpine, antichi sentieri, camminamenti della Grande Guerra e paesini di montagna dove il tempo sembra essersi fermato, lasciando immutata la bellezza di questi borghi alpini. Il loro è stato un viaggio fatto di passione, storia e natura: un viaggio da conservare nel cuore tra i ricordi più belli.Con tempi da record Franco Collé e Cristiana Follador hanno posto la loro firma nell’albo d’oro della prova principe da 170km (11.550m d+). Il campione valdostano aveva un conto aperto con l’AUT dopo il forfait di due anni fa che lo aveva costretto ad alzare bandiera bianca per motivi di salute. Presentatosi con una condizione atletica stratosferica al via della sesta edizione, il fuoriclasse del Team Hoka/Crazy Idea ha intrapreso una cavalcata trionfale portata a termine con lo straordinario tempo record di 24h00’55”.



Seconda piazza assoluta, con altra performance di prestigio, per il lecchese Luca Manfredi Negri (Team Mico) che ha stoppato il cronometro sul tempo di 24h12’01”. Sul podio è salito anche l’americano Sean Van Horn del Team Dynafit (27h58’58”) che è riuscito a tenere dietro il primo “local”, Nicola Manessi (Tornado). Quinto lo svizzero del Team Salomon Adrian Brennwald.



Prima nella gara in rosa, con altra prestazione da record, la veneta del Team la Sportiva Cristiana Follador. Il suo viaggio tra gli otto comuni di confine tra Lombardia e Trentino si è concluso con un finish time di 34h10’37”. Alle sue spalle, seconda si è piazzata un’ottima Marta Poretti (Tornado) in 35h21’25”. Terza al traguardo è invece giunta la britannica Nathalie White (Team Odlo) in 36h08’50”. Ai piedi del podio Valentina Pagnoncelli e Federica Zinfolino.



I 90km (5700 m D+) della prova intermedia hanno regalato forti emozioni grazie alle performance del lombardo Luca Carrara e della valdostana Giuditta Turini. Sempre al comando dal primo all’ultimo metro il portacolori del Team Salomon e la talentuosa atleta Crazy hanno vinto con crono rispettivamente di 11h36’53” e 13h52’13”.



A completare il podio maschile ci hanno pensato Alessio Zamboni 11h49’38” ed Emil Lussana 12h06’17”. Tra le migliori al femminile meritano invece una menzione Elisa Carsana, seconda in 1h25’59” e Serena Piganzoli, terza in 16h10’05”.