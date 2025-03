Acea Run Rome the Marathon, due giorni di gare ed eventi per la trentesima edizione

Con partenza e arrivo al Circo Massimo, Acea Water Fun Run per la prima volta è anticipata al sabato mattina, così da permettere anche ai maratoneti impegnati il giorno successivo di essere presenti e con la "Wake Up Run" e svolgere l’ultimissimo allenamento prima della maratona. Sono ventimila i partecipanti attesi, compresi chi presenzierà alla stracanina, l’evento a sei zampe per unire ancor di più il padrone e l’animale in una grande giornata di festa e solidarietà.Torna al Circo Massimo la manifestazione promossa da CSV Lazio, Centro di Servizio per il Volontariato, in collaborazione con Acea Run Rome the Marathon 2025. Per i suoi dieci anni il villaggio dei volontari si fa in due: sabato 15 marzo per l’accoglienza dei partecipanti alla Acea Water Fun Run e domenica 16 marzo dei runner dell’Acea Run Rome the Marathon 2025. Per chi voglia correre in modo solidale, è possibile farlo scegliendo una delle associazioni a questo link. Sabato 15 marzo e domenica 16 marzo dalle 8.30 alle 17.00 le oltre 100 associazioni coinvolte animeranno il Circo Massimo con tante attività gratuite e coinvolgenti per tutti, adulti, bambini e amici a quattro zampe. Un’occasione soprattutto per i familiari e i supporter dei runner che parteciperanno alle corse più impegnative della domenica e che avranno l’occasione di aspettare l’arrivo in modo divertente e coinvolgente nell’unica maratona che vede un’accoglienza così fun sul finish.